Lắng nghe nông dân, làm cầu nối đối thoại thực chất với Chính phủ, địa phương

Đó là một trong những yêu cầu Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đặt ra đối với công tác Hội Nông dân Việt Nam khi phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm thành lập, Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Lao động hạng ba đối với Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây nguyên, do T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tổ chức ngày 14.10, tại Hà Nội. Cùng dự có Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ẢNH: GIA HÂN

Nông dân góp hàng nghìn tỉ đồng xây dựng nông thôn mới

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, cho biết trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ phát động như phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Cả nước thi đua đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025...

Trong đó, phong trào Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trở thành tâm điểm, có sức lan tỏa lớn, thu hút hàng triệu hộ hội viên, nông dân tham gia.

Số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỉ đồng/năm tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 5 năm trước. Một bộ phận nông dân có điều kiện thuận lợi đã bứt phá, nhanh chóng trở nên giàu có với doanh thu hằng năm trên 100 tỉ đồng.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Nông dân Giải phóng miền Trung - Tây nguyên ẢNH: PHẠM HƯNG

Cũng theo Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam, 5 năm qua, nông dân cả nước đóng góp hàng nghìn tỉ đồng, trên 3 triệu ngày công lao động, hiến hàng triệu m2 đất; sửa chữa, bê tông hóa trên 36.000 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa, sửa chữa trên 27.000 km kênh mương; xây dựng trên 34.000 mô hình bảo vệ môi trường; đóng góp vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội vận động xây dựng mới, sửa chữa 16.588 ngôi nhà cho hội viên, nông dân nghèo, gia đình có công với cách mạng; đưa mô hình "Mái ấm nông dân" trở thành hoạt động trọng tâm của các cấp hội, góp phần chung tay cùng cả nước thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thi đua xây dựng nông thôn sinh thái, nông dân văn minh

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, sau 95 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Nông dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị to lớn, trung thành với Đảng, gắn bó với nhân dân, là điểm tựa vững chắc của giai cấp nông dân và của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội Nông dân Việt Nam chủ động tham mưu, đề xuất tới Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng nhằm phát triển nông nghiệp, xây dựng giai cấp nông dân và xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, hơn 6,5 triệu hộ nông dân cả nước đã giữ vai trò chủ thể, đưa nông nghiệp Việt Nam từng bước phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao.

Những nông dân Việt Nam xuất sắc nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: GIA HÂN

Nông nghiệp tiếp tục phát huy vai trò trụ đỡ trong nền kinh tế và an ninh lương thực quốc gia. Những nỗ lực của nông dân và Hội Nông dân Việt Nam đã góp phần làm nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Định hướng công tác hội những năm tới, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đề nghị T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, lấy cơ sở và địa bàn dân cư là trung tâm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ nông dân.

"Các phong trào thi đua yêu nước phải khuyến khích nông dân đóng góp nhiều hơn nữa công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Hội cần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhân rộng mô hình mái ấm nông dân và các hoạt động tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc. Mục tiêu là làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh", ông Chiến nói.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam yêu cầu T.Ư Hội Nông dân Việt Nam quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, hiệu quả mới" và kết quả của hội phải được lượng hóa, cân đo đong đếm được.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam các cấp cần tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội; mở rộng dân chủ, quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời phản ánh và đề xuất với Đảng, Nhà nước.

Hội Nông dân Việt Nam các cấp đóng vai trò cầu nối thực hiện đối ngoại thực chất giữa nông dân với lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên. Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng ba cho Hội Nông dân giải phóng miền Trung - Tây Nguyên và 10 cá nhân xuất sắc của Hội Nông dân Việt Nam. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 26 nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào: Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.