Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Vì sao nông dân chuyển sang hữu cơ?

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
24/09/2025 17:00 GMT+7

Trong những năm gần đây, nhiều nông hộ đã bắt đầu ưu tiên lựa chọn phân bón hữu cơ để nâng cao hiệu quả canh tác.

Phân hữu cơ giúp cải tạo đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng tự nhiên, tạo điều kiện cho rễ phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Không chỉ mang lại vụ mùa bội thu, phân hữu cơ còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, an toàn cho cả người trồng lẫn người tiêu dùng.

Trong số các thương hiệu nội địa, OrgaFarm nổi bật nhờ ứng dụng công nghệ thủy phân sinh học và lên men vi sinh Nhật Bản.

Sản phẩm NPK hữu cơ OrgaFarm được tạo từ nguồn nguyên liệu tự nhiên và công nghệ xử lý tiên tiến giúp rễ phát triển mạnh, cây xanh khỏe, bung chồi, ra hoa - đậu trái tốt, trái to đẹp và năng suất cao.

Vì sao nông dân chuyển sang hữu cơ? - Ảnh 1.

OrgaFarm tự hào mang đến giải pháp hữu cơ hiệu quả, giúp bà con làm nông vừa tiết kiệm, vừa được mùa

Ông Nguyễn Văn L., nông dân trồng tiêu ở Gia Lai, cho biết: ‘Điều mà tui thích ở OrgaFarm là hiệu quả thấy nhanh mà chi phí lại hợp lý. Mỗi mùa bón ít hơn, nhưng thu nhiều hơn. Bà con giờ tin hữu cơ không còn xa vời nữa.’

Với OrgaFarm, bà con không chỉ bón phân, mà còn vun đắp tương lai lâu dài cho đất và cây. Chúc bà con một vụ mùa bội thu.

Khám phá thêm chủ đề

Hữu cơ nông dân phân bón hữu cơ hiệu quả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận