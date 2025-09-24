Vì sao nông dân chuyển sang hữu cơ?

Phân hữu cơ giúp cải tạo đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng tự nhiên, tạo điều kiện cho rễ phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng chống chịu sâu bệnh. Không chỉ mang lại vụ mùa bội thu, phân hữu cơ còn góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, an toàn cho cả người trồng lẫn người tiêu dùng.

Trong số các thương hiệu nội địa, OrgaFarm nổi bật nhờ ứng dụng công nghệ thủy phân sinh học và lên men vi sinh Nhật Bản.

Sản phẩm NPK hữu cơ OrgaFarm được tạo từ nguồn nguyên liệu tự nhiên và công nghệ xử lý tiên tiến giúp rễ phát triển mạnh, cây xanh khỏe, bung chồi, ra hoa - đậu trái tốt, trái to đẹp và năng suất cao.

OrgaFarm tự hào mang đến giải pháp hữu cơ hiệu quả, giúp bà con làm nông vừa tiết kiệm, vừa được mùa

Ông Nguyễn Văn L., nông dân trồng tiêu ở Gia Lai, cho biết: ‘Điều mà tui thích ở OrgaFarm là hiệu quả thấy nhanh mà chi phí lại hợp lý. Mỗi mùa bón ít hơn, nhưng thu nhiều hơn. Bà con giờ tin hữu cơ không còn xa vời nữa.’

Với OrgaFarm, bà con không chỉ bón phân, mà còn vun đắp tương lai lâu dài cho đất và cây. Chúc bà con một vụ mùa bội thu.