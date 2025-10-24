Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khuyến khích các bạn trẻ ứng dụng nền tảng số

Hữu Tú
Hữu Tú
24/10/2025 15:31 GMT+7

Theo lãnh đạo Trung ương Đoàn, thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp không chỉ khát vọng làm giàu, mà còn gánh trên vai sứ mệnh bảo tồn văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc và khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa trong thời đại số.

Ngày 24.10, tại xã Liên Sơn Lắk (Đắk Lắk), Trung ương Đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức tọa đàm "Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ".

Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ - Ảnh 1.

Triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm sáng tạo, đặc trưng của thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp

ẢNH: HỮU TÚ

Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số

Theo anh Cảnh Chí Quân, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp cần được trao nhiều cơ hội hơn để phát huy sức trẻ, sự năng động và tư duy sáng tạo. Anh cho rằng, các bạn trẻ phải dám tự tin dấn thân, nuôi khát vọng làm giàu chính đáng, biến tiềm năng của quê hương thành động lực phát triển bền vững.

"Khởi nghiệp không chỉ là một câu chuyện mở rộng cơ hội. Các bạn hãy học sản xuất một sản phẩm. Khởi nghiệp là một quá trình hình thành, xây dựng ước mơ, khẳng định bản lĩnh và chấp nhận những bối rối, phiền phức", anh Quân nói.

Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ - Ảnh 2.

Anh Cảnh Chí Quân, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, phát biểu

ẢNH: HỮU TÚ

Theo anh Quân, với thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, hành trình ấy mang thêm một ý nghĩa đặc biệt: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khai thác tiềm năng bản địa để đưa sản phẩm truyền thống vươn tới thị trường rộng lớn hơn.

Những năm qua, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều chương trình đồng hành với thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, thông qua các hoạt động như: Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp quốc gia"; ngày hội "Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên"; cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn"...

Thông qua đó, nhiều bạn trẻ vùng cao đã được trang bị kỹ năng khởi nghiệp hiện đại, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối với doanh nghiệp và chuyên gia để phát triển ý tưởng. Không ít thanh niên dân tộc thiểu số còn mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đưa sản phẩm thủ công truyền thống lên các sàn thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị hàng hóa.

Những mô hình thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thành công không chỉ giúp tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Đẩy mạnh truyền thông số, kết nối khởi nghiệp vùng cao 

Tại tọa đàm, anh Y Lê Pas Tơr cho biết địa phương đang nỗ lực tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp thông qua các chương trình kết nối, đào tạo kỹ năng và chuyển giao công nghệ.

Thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ - Ảnh 3.

Nhiều mặt hàng làm từ nông sản địa phương được thanh niên Đắk Lắk trưng bày tại triển lãm

ẢNH: HỮU TÚ

Theo anh Y Lê Pas Tơr, thời gian tới Tỉnh đoàn Đắk Lắk sẽ tập trung phát triển truyền thông số để giúp thanh niên khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin và quảng bá sản phẩm. "Chúng tôi khuyến khích các bạn trẻ ứng dụng nền tảng số, livestream, hướng dẫn trực tuyến về thủ tục khởi nghiệp để lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm", anh nói.

Anh Y Lê Pas Tơr cũng nhìn nhận, thanh niên dân tộc thiểu số ở địa phương có sự tự tin nhất định, nhưng vẫn cần được định hướng và hỗ trợ thêm về tư duy và kỹ năng. "Chúng ta cần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp bền vững, bắt đầu từ nhóm nhỏ rồi mở rộng ra, kết nối với các tổ chức, học viện, doanh nghiệp trẻ để cùng phát triển", anh Y Lê Pas Tơr nhấn mạnh.

