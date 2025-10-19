'Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ thiếu cơ hội cho những ai có ý chí'

Chiều 19.10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2025. Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Anh Bùi Quang Huy trao giải cho thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Hình thành doanh nhân trẻ khu vực nông thôn

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định: "Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm nay là sự kiện đánh dấu chặng đường nỗ lực, sáng tạo và khát vọng của thanh niên Việt Nam trong công cuộc phát triển nông thôn mới, nông nghiệp xanh và kinh tế số".

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, thanh niên nông thôn đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Chúng ta có thể tự hào khẳng định rằng thanh niên nông thôn hôm nay không chỉ là người lao động, mà là người sáng tạo, người kiến tạo tương lai. Họ đang góp phần hình thành lớp doanh nhân trẻ khu vực nông thôn - thế hệ biết ứng dụng công nghệ, quản trị hiệu quả, tạo việc làm cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến mọi miền quê", anh Lâm đánh giá.

Theo anh Lâm, cuộc thi không chỉ là sân chơi để so tài ý tưởng, mà còn là không gian kết nối và học hỏi, nơi thanh niên được gặp gỡ chuyên gia, doanh nghiệp, quỹ đầu tư để trang bị thêm kiến thức về quản lý, tài chính, truyền thông và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao giải nhì cho thí sinh đoạt giải ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu cơ hội cho những ai có ý chí và khát vọng", anh Lâm chia sẻ. Đặc biệt, anh Lâm gửi lời chúc mừng đến 30 dự án xuất sắc nhất, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng các mô hình này sẽ tiếp tục phát triển và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp đến từng thôn bản, cánh đồng và cộng đồng thanh niên cả nước.

"Mỗi dự án khởi nghiệp hôm nay là một hạt giống tốt lành gieo vào mảnh đất quê hương. Nếu được nuôi dưỡng bằng ý chí, học hỏi và lòng bền bỉ, hạt giống ấy sẽ nảy mầm thành những mô hình kinh tế xanh, những doanh nghiệp trẻ nông thôn tiên phong và những câu chuyện đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Lâm khẳng định.

Trao giải nhất cho dự án "Cà Mèn"

Ban tổ chức cho biết, sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hàng trăm dự án của thanh niên đến từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế số, du lịch trải nghiệm, chế biến nông sản và bảo tồn văn hóa. Từ đó, 30 dự án tiêu biểu nhất được lựa chọn vào vòng chung kết, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng làm giàu chính đáng của thanh niên nông thôn Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, dự án "Cà Mèn" của nhóm thí sinh Nguyễn Đức Nhật Thuận (TP.HCM) xuất sắc giành giải nhất. Đây là thương hiệu do anh Thuận xây dựng, nhằm đưa đặc sản Cháo bột cá lóc Quảng Trị và các sản phẩm khác xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Mỹ. Dự án đã ký kết hợp tác với LNS International Corporation để phân phối sản phẩm tại Mỹ và đã nhận được chứng nhận FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (TP.HCM) có dự án giành giải nhất ẢNH: ĐĂNG HẢI

2 giải nhì thuộc về dự án "Ứng dụng công nghệ sinh học và tự động hóa vào sản xuất nấm đông trùng hạ thảo hữu cơ" của Trần Tài (TP.HCM), và "Du lịch nông nghiệp trải nghiệm" của Nguyễn Hữu Nhơn (Lâm Đồng).

3 giải ba được trao cho các dự án: "Sệt - Nước chấm lá chúc" (An Giang); "Trà Cánh Hạc Bạch Vân – Trà sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm" (Thái Nguyên); "Sản xuất đệm bông gạo truyền thống" (Sơn La).

Ngoài ra, 3 dự án khuyến khích được trao cho: "Sản xuất nông nghiệp xanh từ cây sen kết hợp du lịch sinh thái" (Gia Lai); "Ứng dụng công nghệ IoT vào trồng dâu tây chịu nhiệt" (Cần Thơ); "Dinotech" (TP.HCM).