30 dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên nông thôn năm 2025

Ngày 18.10, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025 với sự tham dự của 30 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn trên toàn quốc.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết năm nay cuộc thi được triển khai từ tháng 3 và nhận được 228 hồ sơ dự án từ 34 tỉnh, thành đoàn trên toàn quốc.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Sau vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại ba miền Bắc - Trung - Nam, ban tổ chức đã chọn được 30 dự án vào vòng chung kết cuộc thi.

"Tôi mong rằng thông qua cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2025, nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, hỗ trợ để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo sự chuyển biến tích cực về tư duy và hành động của thế hệ trẻ và là động lực để khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong lực lượng thanh niên, sinh viên, doanh nhân trên toàn quốc", anh Quy chia sẻ.

Các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên nông thôn được trưng bày tại cuộc thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Kết nối thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn được tổ chức thường niên nhằm khuyến khích thanh niên nông thôn phát huy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần xây dựng nền kinh tế nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Từ cuộc thi, nhiều dự án khả thi đã được hỗ trợ triển khai, hình thành những mô hình sản xuất mới, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động trẻ. Cuộc thi không chỉ khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên mà còn mở rộng cơ hội hợp tác, kết nối hiệu quả giữa thanh niên với cộng đồng doanh nghiệp.

Có 8 dự án của thanh niên là người thiểu số tham gia vòng chung kết ẢNH: ĐĂNG HẢI

Năm nay, trong số 30 dự án tranh tài vòng chung kết, có 18 dự án nhóm và 8 dự án cá nhân. Có 8 dự án của thanh niên là người dân tộc Dao, Mông, Mường, Nùng, Tày, Thái.

Các dự án tham gia tập trung vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa; bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa dân tộc.

Tại vòng chung kết, đại diện chủ các dự án thuyết trình về nội dung, mục tiêu, doanh thu, tiềm năng phát triển... của dự án; trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Cuộc thi sẽ tiếp tục và trao giải chung kết vào chiều 19.10. Các dự án được giải có thể được hỗ trợ vốn và tư vấn để khởi nghiệp thành công.