Khởi nghiệp từ muối, thu lợi nhuận 300 - 400 triệu đồng/năm

Chị Trần Thị Hồng Thắm (33 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH ABACA VN ở tỉnh Nghệ An, vốn tốt nghiệp ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương. Ra trường, chị từng đi làm kinh doanh nhưng luôn trăn trở với nghề làm muối của diêm dân quê mình.

Chị Thắm đã phát hiện ra “mật muối” trong quá trình làm muối cùng bà con diêm dân ẢNH: NVCC

"Quỳnh Lưu là "vựa muối" của tỉnh Nghệ An với khoảng 10.000 diêm dân sống bằng nghề làm muối. Dù chất lượng muối rất tốt, bà con vất vả nhưng thu nhập vẫn không cao, do chỉ bán sản phẩm muối thô. Bao nhiêu năm qua chưa có sản phẩm chế biến sâu từ muối biển của VN để có thương hiệu trên thị trường. Vì vậy tôi có ý tưởng cần nâng tầm giá trị của hạt muối quê mình", chị chia sẻ.

Với quyết tâm đó, sau nhiều ngày phơi mình trên cánh đồng nắng chang chang cùng bà con diêm dân, chị Thắm phát hiện người làm muối đang lãng phí cực lớn một nguồn nguyên liệu quý, đó là "mật muối". Trong quá trình sản xuất muối, diêm dân chỉ thu lại muối hạt, còn nước ót (phần nước rỉ ra sau khi thu hoạch muối hạt) lại bỏ đi, vừa lãng phí vừa gây nhiễm mặn cho đất. Trong khi đó, phần nước này chứa hàm lượng các chất khoáng rất cao có lợi cho sức khỏe con người. Chị đã cùng chồng mình là kỹ sư Hồ Xuân Vinh thu gom lượng mật muối này để nghiên cứu chế biến ra các sản phẩm giá trị.

"Lâu nay, thói quen sử dụng muối tinh khiết với hàm lượng natri quá cao, không có lợi cho sức khỏe. Trong khi đó, các tổ chức y tế luôn khuyến cáo người dân ăn giảm độ mặn để phòng tránh nguy cơ bệnh tật liên quan đến tim mạch, huyết áp. Nếu tận dụng được "mật muối" để chế biến sẽ đồng thời giải quyết được các vấn đề này", chị Thắm chia sẻ.

Sau hành trình 5 năm miệt mài nghiên cứu, vợ chồng chị Thắm cho ra đời công nghệ phân tách vi khoáng nanosalt. Với công nghệ này, "mật muối" được phân tách thành từng nhóm vi khoáng khác nhau, tạo ra các dòng sản phẩm muối gia vị có hàm lượng natri thấp, giàu khoáng tự nhiên tốt cho sức khỏe. Hệ thống dây chuyền công nghệ sản xuất muối nanosalt cũng được hoàn thiện để hiện thực hóa ý tưởng sản xuất dòng muối tốt cho sức khỏe.

Các sản phẩm muối nanosalt đã được chuyên gia ngành dược của Viện Nghiên cứu tiên tiến Phenikaa tiến hành nghiên cứu, kết quả cho thấy tính an toàn - hiệu quả và khả năng phát triển của dòng muối này. Vậy là giữa năm 2022, các dòng muối giảm mặn đa khoáng mang thương hiệu Nanosalt ra đời và chinh phục được thị trường tiêu dùng với doanh thu ổn định. Đồng thời để tận dụng hết các giá trị của muối, chị Thắm cùng các cộng sự đã nghiên cứu ra các sản phẩm muối dược liệu - làm đẹp, muối y tế như: muối ngâm chân, muối tắm bé, muối tẩy tế bào chết… Các sản phẩm đều được chứng nhận về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng, được các cơ quan chức năng chứng nhận.

Đồng thời công ty của chị cũng sở hữu 3 sáng chế độc quyền được bảo hộ bởi Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) về phương pháp sản xuất muối ăn từ nước biển. Với ứng dụng 3 sáng chế công nghệ phân tách đa tầng khoáng biển, Nanosalt đã trở thành thương hiệu muối sức khỏe đầu tiên của cả nước trong chế biến sâu nghề muối.

Không chỉ nâng tầm giá trị của muối, với những nghiên cứu và sáng chế của mình, chị Thắm đã góp phần giúp nâng cao thu nhập của bà con diêm dân. Trước đây, "mật muối" bị xem là chất dư thừa, người dân thường đổ bỏ sau quá trình làm muối nhưng công ty của chị Thắm thu mua với mức giá 1.000 -1.500 đồng/lít. Nhờ bán phụ phẩm này mà thu nhập của diêm dân tăng lên 50% so với trước đây.

"Phần phụ phẩm bỏ đi này được xem là tinh hoa của biển. Bà con gọi đây là nước ót, chúng tôi gọi đó là "mật muối". Mỗi năm, công ty thu mua 150 tấn mật muối cho bà con diêm dân, với giá bằng 50% giá muối thô, diêm dân có thu nhập tăng cao so với trước kia", chị Thắm phấn khởi cho biết.

Không chỉ mang lại giá trị sức khỏe và kinh tế, thành công của Nanosalt đã giúp làng nghề muối của H.Quỳnh Lưu với hơn 10.000 bà con diêm dân và 12 hợp tác xã muối có tương lai nối dài nghề làm muối truyền thống. Trước đây do làm muối vất vả, thu nhập thấp nên nghề đã có dấu hiệu mai một. Hiện nay, bà con diêm dân đã có nguồn thu nhập tốt hơn để gắn bó với làng nghề. Nhờ thành công này, tháng 7.2022, Nanosalt vinh dự khi được Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc chứng nhận là Doanh nghiệp tạo tác động xã hội xuất sắc năm 2022.

Hiện công ty của chị Thắm đã nghiên cứu tạo ra 22 loại sản phẩm muối sáng tạo khác nhau mang thương hiệu Nanosalt, cung cấp cho 48 đại lý ở 20 tỉnh, thành trên toàn quốc mang về doanh thu năm 2024 đạt hơn 10 tỉ đồng, sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận từ 300 - 400 triệu đồng/năm. Dự án nghiên cứu chế tạo muối nanosalt của chị cũng đã đạt được nhiều giải thưởng cao như: giải nhất Khởi nghiệp thanh niên nông thôn toàn quốc năm 2024; giải nhất cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh" (Techfest 2022); giải nhì cuộc thi Khởi nghiệp tỉnh Nghệ An 2022; giải ba Sáng tạo Khoa học công nghệ VN (VIFOTEC) năm 2022…