Mùa hè xanh nơi tâm lũ của 24 sinh viên Nghệ An

Hỗ trợ di dời dân, dỡ nhà khi lũ đổ về

Tháng 7 vừa qua, Đội thanh niên tình nguyện Trường ĐH Vinh với 24 bạn trẻ lên đường tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Sau khi vượt quãng đường hơn 200 km, họ bắt đầu cống hiến sức trẻ tại mảnh đất nằm ở vùng biên giới xã Nhôn Mai.

Nhóm sinh viên tình nguyện hỗ trợ di dời nhà dân khỏi vùng bị sạt lở ẢNH: TÂN KỲ

Trần Thị Xuân Mai, Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Trường ĐH Vinh, cho hay trước khi lên đường, đội đã nghe thông tin nhiều tuyến đường ở xã Nhôn Mai bị hư hỏng do trận mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 5. Do đó, ngay khi đặt chân đến nơi, các thành viên trong đội kết hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã và bộ đội biên phòng giúp xã sửa chữa con đường dài hơn 40 m. Trong những ngày tiếp theo, đội tổ chức nhiều phần việc ý nghĩa khác như dạy học hè cho các em học sinh, hỗ trợ xã vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

"Theo kế hoạch, chúng em thực hiện chiến dịch tình nguyện hè tại xã Nhôn Mai từ ngày 13 - 27.7. Tuy nhiên, vào ngày 22.7, do bão số 3, trên địa bàn có mưa lớn. Tất cả các bạn trong nhóm được chính quyền xã huy động tham gia di dời các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đất", Mai nhớ lại.

Đến chiều cùng ngày, mưa vẫn không ngớt, nước trên suối Khe Hỷ dâng cao, gây ngập nhiều nhà dân. Đội sinh viên tình nguyện tiếp tục cùng chính quyền địa phương giúp người dân di dời tài sản, chạy đua với thời tiết.

"Tình hình lúc đó rất gấp gáp, nhiều nhà dân nằm cạnh núi có dấu hiệu bị nứt nền, phải di dời khẩn cấp. Chúng em cùng lực lượng của xã và người dân thậm chí phải hợp lực, dùng sức để di dời những căn nhà sàn nằm bên khe suối. Đoàn chúng em có 10 nam và 14 nữ, dù chưa khi nào phải làm những việc nặng nhọc như thế, nhưng bằng sự đoàn kết, đoàn đã cùng lực lượng của xã cứu được nhiều tài sản cho người dân trước khi bị lũ cuốn hoặc nhấn chìm", Mai kể và cho biết nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn, cuốn trôi rất nhiều nhà dân, sạt lở núi xảy ra khắp nơi. Toàn xã bị cô lập hoàn toàn, mất điện, không có sóng điện thoại. Nhiều bạn trong nhóm cũng tỏ ra lo lắng.

"Nhưng chúng em vẫn động viên nhau để vượt qua, xem đây như là một thử thách phải hoàn thành trong chiến dịch. Vài ngày sau, khi sóng điện thoại được nối lại, Đoàn trường và nhà trường cũng đã liên lạc, động viên nhóm. Chúng em chưa vội về mà xin nhà trường ở lại thêm ít ngày để cùng chính quyền địa phương giúp người dân khắc phục hậu quả sau lũ", Mai chia sẻ.

Sống như người con của bản làng

Khi cùng dân bản trải qua những ngày đối mặt với sinh tử, nhóm bạn trẻ được tôi luyện thêm ý chí. Chiến dịch tình nguyện hè vẫn chưa thể ấn định thời gian kết thúc khi các bạn không nỡ lòng trở về giữa lúc bản làng bị lũ tàn phá hoang tàn.

Các bạn trẻ hỗ trợ di dời tài sản cho người dân ở xã Nhôn Mai

"Lũ rút, bùn đất bám dày khắp nơi, từ nhà dân đến các điểm trường. Nhóm chúng em đi từng bản, giúp bà con dọn bùn, dựng lại nhà cửa. Với các điểm trường, chúng em đến dọn dẹp, chùi rửa phòng ốc và đồ dùng học sinh. Thiệt hại do trận lũ này gây ra là rất nặng nề, chúng em vẫn chưa muốn về, chỉ muốn ở lại góp chút sức mọn, để bà con nhanh chóng ổn định lại cuộc sống", sinh viên tình nguyện Phan Thị Như Trang bộc bạch.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, cho hay trong những ngày toàn xã bị chia cắt, cô lập do mưa lũ, các sinh viên tình nguyện Trường ĐH Vinh trở thành lực lượng xung kích, giúp xã di dời nhiều hộ dân ra khỏi vùng sạt lở đất. Với người dân, các em thực sự đã sống đầy trách nhiệm, như người con của bản làng.

"Đáng lẽ ra chuyến tình nguyện mùa hè của nhóm bạn trẻ đã kết thúc trong thuận lợi, nhưng vì mưa lũ mà các em chưa thể về nhà. Những ngày sau lũ, các em nhanh chóng tổ chức lại đội hình, cùng với chính quyền xã tích cực giúp dân khắc phục hậu quả. Trận mưa lũ vừa qua với sức tàn phá khốc liệt, gây thiệt hại cho xã gần 800 tỉ đồng. Nhờ có sự hỗ trợ của các em trong những ngày sau lũ mà xã cũng đỡ phần vất vả khi khối lượng công việc khôi phục lại cơ sở hạ tầng, nhà cửa cho người dân là cực kỳ lớn", ông Nguyên chia sẻ.

Ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai