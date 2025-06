Dàn hoa hậu, người nổi tiếng ‘cháy’ hết mình với Mùa hè xanh

Sáng nay (29.6), Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ ra quân cao điểm Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Gia sư áo xanh năm 2025 và triển khai Ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện tích cực tham gia chuyển đổi số và đồng hành cùng địa phương".

Chương trình có sự góp mặt của nhiều hoa hậu, á hậu như: Tiểu Vy, H'Hen Niê, Ý Nhi, Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Cẩm Ly; cùng các ca sĩ như Phương Mỹ Chi, Quốc Đại, Nam Cường… Tất cả cùng "cháy" hết mình với sinh viên tình nguyện, trước khi sinh viên Thành phố Bác xuất quân thực hiện các phần việc, công trình thiết thực cho cộng đồng.

Hoa hậu Tiểu Vy cháy hết mình cùng sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, khẳng định các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè không chỉ trở thành một nét đẹp đặc trưng truyền thống của thành phố khi mỗi dịp hè về mà còn là sự cam kết, khẳng định tinh thần cống hiến của lớp lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố, đất nước. Đó còn là môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đem sức trẻ góp phần thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và qua đó ghi dấu những kỷ niệm rực rỡ của tuổi thanh xuân.

"Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố luôn đánh giá cao và tự hào về hành trình tuổi xuân tình nguyện của các thế hệ thanh niên thành phố. Lãnh đạo thành phố luôn dành tình cảm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và đặt trọn niềm tin cho các thế hệ chiến sĩ tình nguyện của thành phố mang tên Bác trong suốt thời gian qua", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Trong những gửi gắm của mình đến các chương trình, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên, sinh viên thành phố, ông Nguyễn Mạnh Cường đặc biệt cho rằng các hoạt động tình nguyện phải gắn chặt với bối cảnh thực tiễn của TP.HCM trong điều kiện điều chỉnh và sáp nhập địa giới hành chính mới.

"Đây là thời điểm để thanh niên thành phố ghi thêm dấu ấn lịch sử; để tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, dấn thân vào những địa bàn mới, những nhiệm vụ mới, để vừa xây dựng thành phố, vừa là những cầu nối niềm tin giữa các địa phương về chung một mái nhà TP.HCM", ông Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, đồng thời cho rằng chính địa bàn TP.HCM mới sẽ tạo động lực để thanh niên thành phố đổi mới, nâng tầm hoạt động tình nguyện. Trong đó, đặc biệt là việc tập trung hỗ trợ các địa phương chỉnh lý, số hóa tài liệu, triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số", các đội hình tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại các địa bàn phường, xã, đặc khu mới, đặc biệt đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt của tổ chức Đoàn - Hội các cấp và phong trào thanh niên, sinh viên.

"Các bạn hãy phát huy thật tốt tinh thần xung kích, sáng tạo trong giai đoạn đầu tiên của sự chuyển mình của thành phố. Là những người đi đầu trong việc thích ứng, sáng tạo cách làm mới, phát huy tinh thần "Ở đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" để cùng thành phố viết tiếp những câu chuyện đẹp, dấu ấn mới trên chặng đường phát triển sắp tới", ông Nguyễn Mạnh Cường nhắn gửi.

Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay, thanh niên, sinh viên TP.HCM sẽ thực hiện các công trình trọng điểm bao gồm: Công trình "Sông Sài Gòn - Con sông của thành phố tôi" giai đoạn 3; Công trình xây dựng "Đảo Thanh niên" tại xã Thạnh An, H.Cần Giờ; Công trình "Trao tặng Tàu cấp cứu đường thủy cho xã đảo Thạnh An, h.Cần Giờ" và thực hiện 5 công trình đường đèn năng lượng mặt trời tại địa phương.

Chiến dịch sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" và các hoạt động tình nguyện, tiên phong trong "Chuyển đổi số". Trong đó sẽ tổ chức các đội hình tình nguyện phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hướng dẫn người dân sử dụng máy tính, điện thoại thông minh, sử dụng mạng xã hội an toàn và các phần mềm văn phòng cơ bản, tạo lập và ứng dụng hệ thống chữ ký số cá nhân; triển khai đồng loạt các đội hình "Đồng hành cùng địa phương", thực hiện số hóa, lưu trữ hồ sơ, sắp xếp trụ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị số hóa dữ liệu, làm cơ sở cho việc chuyển đổi số tại đơn vị.

Ngoài ra, còn có các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc. Theo đó sẽ tổ chức các đội hình tình nguyện tại xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ và H.Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Phối hợp với thanh niên địa phương để thực hiện những công trình, phần việc tình nguyện có ý nghĩa thiết thực như xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trên đảo, lắp đặt hệ thống lọc nước; triển khai các hoạt động làm sạch bờ biển, cải thiện môi trường; hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học, các mô hình nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch địa phương…

Chương trình Gia sư áo xanh sẽ diễn ra từ ngày 29.6 đến 31.12, tổ chức giảng dạy định kỳ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần hoặc các ngày theo nhu cầu của học sinh. Thời gian cao điểm sẽ là trước mỗi kỳ thi học kỳ và trong thời gian hoạt động hè.

Sẽ tổi chức theo 2 hình thức là tập trung và không tập trung. Theo đó, với hình thức tập trung sẽ tổ chức giảng dạy trực tiếp theo nhóm tại các khu lưu trú văn hóa, khu nhà trọ thanh niên công nhân do Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM quản lý hoặc tại các địa điểm cộng đồng được các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức. Theo hình thức không tập trung sẽ tổ chức giảng dạy trực tuyến hoặc trực tiếp tại khu nhà trọ, nhà của đội viên, học sinh theo lịch đăng ký.