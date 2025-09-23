Mô hình khởi nghiệp độc đáo của kỹ sư cơ khí miền Tây

Tốt nghiệp kỹ sư cơ khí Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, anh Hiếu có nhiều năm làm việc tại TP.HCM với mức lương ổn định. Thế nhưng năm 2022 anh quyết định về quê khởi nghiệp với mô hình nuôi dúi mốc - loài gặm nhấm còn khá mới mẻ ở ĐBSCL.

Anh Hiếu bán dúi giống và hỗ trợ kỹ thuật cho những người trẻ khởi nghiệp ẢNH: DUY TÂN

Lứa nuôi đầu tiên 20 con chết sạch, nhưng anh Hiếu không nản chí mà mạnh dạn vay mượn, đầu tư lại với 50 con giống. Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ sách báo và đi thực tế tại các trại chăn nuôi ngoài tỉnh, dần dần anh làm chủ kỹ thuật, nhân đàn lên 300 con, xây dựng 2 trại nuôi bài bản. Hiện mỗi năm anh xuất bán hàng trăm con dúi giống và dúi thương phẩm.

Về chuồng trại, có hàng trăm ô nuôi được anh Hiếu xây bằng gạch men, vừa đơn giản, vừa tiết kiệm công chăm sóc. Anh cho biết quy trình nhân giống không phức tạp, chỉ cần nuôi ghép 2 con trong một ô. Mỗi dúi mẹ sinh từ 3 - 4 con. Khi sinh, dúi tự chăm sóc và bảo vệ con, người nuôi hầu như không phải can thiệp, chỉ cần bổ sung thêm các loại thức ăn như đậu, khoai mì. Sau khoảng một tháng rưỡi, dúi con được tách riêng và có thể bán làm giống hoặc nuôi lớn bán thịt.

"Nuôi dúi mốc khá nhàn, chuồng trại nhỏ gọn, dễ xây dựng. Dúi có sức đề kháng tốt nên chi phí phòng bệnh thấp, giá bán lại cao. Dúi giống từ 1,8 - 2,8 triệu đồng/cặp, dúi thương phẩm 750.000 đồng/kg, đầu ra luôn ổn định", anh Hiếu chia sẻ.

Song song với nuôi dúi, anh Hiếu phát triển thêm đàn gà đen Mông có thịt săn chắc, giá trị dinh dưỡng cao, được thị trường ưa chuộng. Với đàn gà khoảng 300 con, mỗi tháng anh bán hàng ngàn con gà giống và gà thịt. Giá gà thương phẩm từ 150.000 - 180.000 đồng/kg, gà giống từ 30.000 - 50.000 đồng/con. Tổng cả hai mô hình, mỗi năm anh thu lãi hơn 200 triệu đồng.

Không dừng lại ở kinh tế hộ gia đình, anh Hiếu thành lập công ty và liên kết sản xuất với hơn 20 hộ nông dân trong và ngoài tỉnh. Công ty của anh từng tham gia thí điểm đề án truy xuất nguồn gốc nông sản của tỉnh Tiền Giang cũ, góp phần tạo uy tín cho sản phẩm địa phương.

Theo anh Hiếu, liên kết chính là chìa khóa để nông dân cùng nhau phát triển. "Một mình làm thì quy mô nhỏ, còn khi có sự hợp tác, chúng ta vừa có thể chủ động nguồn giống, vừa đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con", anh nói.

Câu chuyện nuôi dúi và gà đen của anh Hiếu đã truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ mạnh dạn bước vào con đường khởi nghiệp nông nghiệp. Một trong số đó là chị Nguyễn Thu Hiền (xã Phú Thành, Đồng Tháp). Tình cờ xem video anh Hiếu chia sẻ trên TikTok, chị quyết định thử sức.

Với 12 con giống ban đầu và chuồng trại tận dụng lại, chị Hiền được anh Hiếu tận tình hướng dẫn. "Nuôi dúi khá đơn giản, thức ăn có sẵn trong vườn, phân thải tận dụng làm phân bón. Tôi thấy đầu ra hiện rất tốt, nhất là con giống và dúi thương phẩm đều được nhà hàng ưa chuộng", chị Hiền cho biết.

Thời gian tới, anh Hiếu sẽ tiếp tục mở rộng quy mô, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm cho bà con; đồng thời tăng cường quảng bá trên mạng xã hội để kết nối với các nhà hàng, đưa nông sản quê nhà đến gần hơn với thực khách cả nước.



