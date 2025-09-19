Khởi nghiệp nuôi cà cuống bán trứng 100.000 đồng/ổ

Tại trại cà cuống của anh Thuận, các bể nuôi được thiết kế giống như bể cá cảnh, với mặt nước trong vắt, rong rêu và lục bình xanh mướt. Chỉ vào những con cà cuống đang bám cây gỗ trong bể, anh giới thiệu: "Dưới ngực con đực có 2 bọng nhỏ chứa tinh dầu có mùi thơm như quế. Chính mùi thơm hiếm có này khiến cà cuống được xem là gia vị quý hiếm trong ẩm thực, đặc biệt ở miền Bắc, nhiều thực khách rất ưa chuộng".

Anh Thuận chuẩn bị đóng gói cà cuống bán cho khách hàng ở miền Bắc ẢNH: DUY TÂN

Anh Thuận tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh vào năm 2007 và có nhiều năm làm hướng dẫn viên du lịch ở TP.HCM. Tuy nhiên, sau thời gian dài lăn lộn với nghề, anh bất ngờ rẽ hướng, tìm hướng đi mới. Qua tìm hiểu, anh biết được cà cuống là loài côn trùng có giá trị kinh tế, ít bệnh, ở miền Tây hiếm người nuôi nên quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi cà cuống.

Cà cuống đực với 2 túi tinh dầu phía dưới ngực được sử dụng nhiều trong ẩm thực miền Bắc ẢNH: DUY TÂN

Đầu năm 2023, anh Thuận mua 7 ổ trứng cà cuống về nuôi thử nghiệm. Không có kinh nghiệm, anh tự học qua sách báo, YouTube và rút kinh nghiệm từ thực tế. "Ngày xưa, cà cuống xuất hiện nhiều ngoài ruộng, giờ gần như biến mất. Thấy giá trị kinh tế cao, thị trường miền Bắc chuộng, tôi quyết định theo đuổi lâu dài", anh Thuận chia sẻ.

Cà cuống được bán với giá 50.000 đồng/con ẢNH: DUY TÂN

Theo anh Thuận, để nuôi cà cuống thành công cần 3 yếu tố: môi trường sống, thức ăn và nguồn nước sạch. Bể nuôi làm bằng khung sắt, phủ bạt, đặt ngoài trời và có nắp lưới che chắn. Ngoài ra, anh còn thả rong rêu, lục bình, đặt cây gỗ để tạo môi trường tự nhiên cho cà cuống sinh sản. Trong mỗi bể, anh thả nuôi khoảng 100 con.

Thức ăn của cà cuống chủ yếu là côn trùng, cá nhỏ, nhái, dế... Đặc biệt, anh chủ động nuôi ếch để lấy nòng nọc làm mồi, giảm chi phí và đảm bảo nguồn thức ăn ổn định. Nước nuôi phải sạch nên anh đào ao trữ nước để dẫn lên các bể.

Tổ trăm trứng cà cuống được bán với giá 100.000 đồng ẢNH: DUY TÂN

Mỗi ổ trứng cà cuống có hơn 100 trứng, tỷ lệ nở đạt khoảng 98%. Sau 65 - 80 ngày, cà cuống bắt đầu sinh sản. Trứng, con giống và cà cuống thương phẩm hoặc tinh dầu từ con đực đều có thể bán ra thị trường. Hiện giá trứng khoảng 100.000 đồng/ổ, cà cuống thương phẩm 50.000 đồng/con.

Bể nuôi cà cuống làm bằng khung sắt, phủ bạt, đặt ngoài trời và thả thêm rong rêu, lục bình cho chúng sinh sản ẢNH: DUY TÂN

Anh Thuận cho biết cà cuống cái có thịt béo, con đực dùng để lấy tinh dầu chế biến món ăn như xào, nướng, chiên… Thị trường tiêu thụ chủ yếu là miền Bắc, đặc biệt tại các quán bánh cuốn, bún thang. Kênh bán hàng của anh hiện thông qua mạng xã hội.

"Muốn nuôi cà cuống có lời thì phải chủ động nuôi mồi, chứ chỉ mua thức ăn bên ngoài thì chỉ nuôi chơi, không có lãi. Tôi tự nuôi nguồn thức ăn, nhờ vậy mới có thể duy trì mức thu nhập khá", anh Thuận chia sẻ.

Thức ăn của cà cuống chủ yếu là côn trùng, cá nhỏ, nhái, dế ẢNH: DUY TÂN

Thực tế cho thấy, mô hình nuôi cà cuống của anh Thuận đang mở ra một hướng đi mới cho nông dân, nhất là người trẻ muốn khởi nghiệp nông nghiệp tại địa phương. Đây là loại côn trùng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ ổn định, lại ít dịch bệnh, có thể nhân rộng ở nhiều vùng nông thôn.

"Thời gian tới, tôi dự định mở rộng quy mô, vừa bán con giống, vừa liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con có nhu cầu nuôi thử nghiệm. Nếu làm đúng kỹ thuật, tôi tin đây sẽ là mô hình nông nghiệp mang lại thu nhập bền vững, đặc biệt phù hợp với những hộ ít đất sản xuất", anh Thuận chia sẻ.

Anh Thuận đang mở rộng quy mô trang trại cà cuống, xây dựng thêm các bể nuôi. Ngoài ra, anh còn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật cho bà con muốn chuyển đổi sang nuôi loại côn trùng này để tăng thêm thu nhập.