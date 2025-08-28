Trồng dưa lưới công nghệ cao thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Biến vùng cát trắng thành "vàng"

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất cằn cỗi xã Đan Điền (trước là xã Quảng Thái, H.Quảng Điền), TP.Huế, nơi bao quanh là cát trắng, "nắng nẻ đầu, mưa thối đất", đời sống gặp vô vàn khó khăn, thế nhưng chàng trai trẻ Trần Đình Quỳnh (27 tuổi) lại luôn ấp ủ trong mình một hoài bão lớn, làm nông nghiệp trên chính mảnh đất này.

Anh Trần Đình Quỳnh khởi nghiệp với mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tốt nghiệp cao đẳng xây dựng, anh nối nghiệp gia đình, nhận thầu các công trình lớn nhỏ trong vùng, mang lại nguồn thu khá ổn định. Cứ mỗi ngày đi làm về, chứng kiến những đồi cát trắng xóa bị bỏ không khiến niềm đam mê làm nông nghiệp trong anh lớn dần.

Đầu năm 2023, sau một chuyến du lịch tại các tỉnh miền Nam, anh tham quan các mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính, đó cũng là cơ duyên để anh Quỳnh nhận ra con đường anh cần đi. "Quê toàn cát trắng, nắng nóng nên lúc đó mình nghĩ không cây gì thích hợp bằng trồng dưa lưới, vì vốn dĩ loại trái cây này rất ưa nắng", anh Quỳnh chia sẻ.

Với ý tưởng táo bạo, đầu năm 2024, chàng trai 9X bắt đầu tìm hiểu kỹ thuật trồng dưa lưới và tham gia các hội nhóm. May mắn, qua sự kết nối của lực lượng đoàn viên, thanh niên xã, anh Quỳnh được Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.Huế) hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà màng, đầu tư hệ thống nhà vườn. Anh vay mượn thêm gia đình để hoàn thiện hệ thống trồng dưa lưới công nghệ cao trên diện tích 2 ha đất cát.

Từ kinh nghiệm của những người đi trước, chàng trai trẻ lựa chọn giống dưa lưới Ichiba có nguồn gốc từ Nhật Bản, một giống dưa được nhiều người tiêu dùng VN ưa chuộng nhờ chất lượng vượt trội để khởi nghiệp. Quy trình trồng dưa lưới của anh cũng áp dụng hoàn toàn theo công nghệ cao, với hệ thống tưới nhỏ giọt, bón phân tự động và đo độ ngọt của dưa bằng máy. Đặc biệt, toàn bộ quy trình trồng trọt đều tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như VietGAP, đảm bảo sản phẩm sạch và an toàn.

Trang trại dưa lưới của anh Quỳnh nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Anh Quỳnh chọn trồng giống dưa lưới Ichiba có nguồn gốc từ Nhật Bản ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Vượt khó vươn lên và những mùa vụ bội thu

Khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là với một người trẻ còn thiếu kinh nghiệm như Quỳnh. Thời gian đầu, anh đã gặp không ít khó khăn, từ việc thiếu kinh nghiệm trồng trọt đến việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

"Một vụ dưa thu hoạch thường từ 65 ngày, tuy nhiên thời gian đầu do không bán kịp, dưa để lâu dẫn đến bị chín quá, không còn độ giòn nên không thể bán ra thị trường, mình quyết định bỏ, làm lại", anh Quỳnh nhớ lại.

Không nản lòng, chàng trai trẻ tiếp tục vừa học vừa làm, dần dần tìm được đầu ra ổn định cho dưa lưới. Hiện tại, trang trại của anh có 2 nhà kính trồng dưa lưới công nghệ cao, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ. Mỗi vụ dưa mang lại sản lượng khoảng 8 tấn, lợi nhuận bình quân từ 100 - 120 triệu đồng.

Không chỉ vậy, anh còn tận dụng hệ thống trang trại để trồng thêm ớt và dưa leo trái vụ vào mùa mưa lạnh. Những mặt hàng này thường thu hoạch vào dịp cận tết và rất đắt khách, giúp anh kiếm thêm nguồn thu đáng kể trong năm. "Vụ ớt vừa rồi vườn mình không đủ để bán. Vì trái mùa nên ớt hiếm, giá thành cũng khá cao, nhiều thương lái đến tận vườn để đặt cọc trước", anh Quỳnh chia sẻ.

Thành công của anh Trần Đình Quỳnh không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bản thân mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều nhân công trong vùng. Trong tương lai, anh ấp ủ sẽ cùng nhiều thanh niên địa phương mở rộng mô hình trồng dưa lưới và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người có cùng đam mê.

"Làm nông nghiệp cũng khó nhưng nếu đủ đam mê thì sẽ dễ. Mình sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm nhỏ đang có cho những ai hứng thú với công việc này. Chỉ mong sao, người dân vùng cát quê mình được cải thiện kinh tế, mỗi ngày một đi lên", chàng trai trẻ trải lòng.

Chị Phạm Thị Hoài Thi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đan Điền, đánh giá cao mô hình trồng dưa lưới của anh Quỳnh. "Quỳnh là một thanh niên tiêu biểu của địa phương trong phong trào khởi nghiệp, sau nhiều nỗ lực đến nay những vườn dưa lưới của bạn đã có kết quả rất tốt, mang lại thu nhập cao. Ngoài ra, Quỳnh còn tạo công việc lâu dài cho 10 thanh niên trong vùng. Để giúp Quỳnh và những nông dân trong vùng tiêu thụ nông sản, thời gian tới Đoàn Thanh niên xã Đan Điền sẽ lên ý tưởng nhằm hỗ trợ livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội", chị Thi nói.