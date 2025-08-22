Điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế năm 2025: Ngành ngôn ngữ Anh đứng đầu

Tối 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo và quy tắc quy đổi tương đương điểm trúng tuyển giữa các phương thức xét tuyển năm 2025.

Theo đó, ở cả 3 phương thức xét tuyển, ngành ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn đứng đầu.

Các phương thức xét tuyển công bố mức điểm trúng tuyển năm 2025 bao gồm: Phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: đối tượng ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (PT1); Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2025 (PT2); Phương thức xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (PT3).

Mức điểm chuẩn cụ thể từng nhóm ngành như sau:

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.