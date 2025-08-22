Điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Trường ĐH Mở TP.HCM

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8 ảnh: đào ngọc thạch

Tối 22.8, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như bảng sau:

Trường ĐH Mở TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.