Giáo dục

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 2025

Hà Ánh
Hà Ánh
22/08/2025 18:25 GMT+7

Thêm 2 trường ĐH vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 gồm: Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay

ảnh: nhật thịnh

Chiều 22.8, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025.

Điểm chuẩn các ngành cụ thể như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh 3.

* Điểm chuẩn Trường ĐH Nông lâm TP.HCM năm 2025 cụ thể như bảng sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh 4.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh 5.

Điểm chuẩn Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM - Ảnh 6.

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.

