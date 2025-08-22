Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cao nhất 29,57 điểm

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025 ảnh: nhật thịnh

Chiều nay (22.8), Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2025. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 21,1 đến 29,57.

Điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm tiếng Anh với 29,57 điểm. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo kỹ thuật thiết kế vi mạch (thuộc công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông) lấy 28,65, với 100% thí sinh trúng tuyển có điểm thi THPT môn toán từ 8 điểm trở lên. Nhiều ngành khác cũng có điểm chuẩn từ mức 27 trở lên.

Điểm chuẩn từng ngành như bảng sau:

Thí sinh xem điểm chuẩn các trường ĐH khác tại đây: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển cần thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT chậm nhất là vào 17 giờ ngày 30.8.