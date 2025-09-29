TP.HCM tiếp tục miễn thuế cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Sáng 29.9, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM thông qua 3 nghị quyết quan trọng nhằm duy trì các chính sách hỗ trợ, ưu đãi thuế và chi ngân sách cho hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên toàn địa bàn TP.HCM, sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND ngày 11.12.2024, quy định các lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có thu nhập phát sinh được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các lĩnh vực được ưu tiên miễn thuế gồm: thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistics, công nghệ giáo dục, y tế - chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, chuyển đổi số và an ninh mạng.

Chính sách miễn thuế kéo dài 5 năm từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế, đồng thời áp dụng cho chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân có tài năng đặc biệt đang làm việc trong hệ sinh thái khởi nghiệp.

TP.HCM tiếp tục áp dụng nhiều chính sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ẢNH: VÕ LIÊN

Đồng thời, Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11.11.2023 cũng được thông qua, quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2024 - 2025, TP.HCM đã hỗ trợ 115 dự án giai đoạn tiền ươm tạo (40 triệu đồng/dự án); 94 dự án giai đoạn ươm tạo (80 triệu đồng/dự án); 24 dự án giai đoạn tăng tốc (400 triệu đồng/dự án).

Tổng kinh phí hỗ trợ cho các dự án là 21,72 tỉ đồng. Nhờ đó, TP.HCM tăng 1 bậc lên vị trí 110 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 (StartupBlink) và lần đầu vào top 5 hệ sinh thái hàng đầu Đông Nam Á.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 19.9.2023, quy định mức chi triển khai đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

Trong giai đoạn 2023 - 2025, thành phố đã hỗ trợ nhiều đơn vị như Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo… với hàng tỉ đồng mỗi năm. Mức chi của TP.HCM cao hơn một số địa phương khác và có thêm nội dung hỗ trợ thuê chuyên gia, kết nối mạng lưới khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

Việc tiếp tục áp dụng 3 nghị quyết trên giúp bảo đảm sự thống nhất trong chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận ưu đãi, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của TP.HCM phát triển bền vững.