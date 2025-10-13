'Đoàn, Hội cần chủ động đề xuất cơ chế thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp'

Chiều nay (13.10), tại Hà Nội diễn ra hội thảo quốc gia "Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân". Sự kiện do Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Học viện Tài chính tổ chức.

Điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ

Phát biểu tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, nhìn nhận: "Trong lĩnh vực kinh tế, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách, vận động nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và công bằng xã hội".

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu tại hội thảo ẢNH: MTTQ

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện nghị quyết, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

Đầu tháng 10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã ban hành chương trình hành động với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và hành động, khơi dậy ý chí quyết tâm khởi nghiệp, lập nghiệp; ý thức tự cường, tự tôn dân tộc; khát vọng cống hiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Hai là, tăng cường các hình thức hỗ trợ đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp tư nhân và nhân dân tham gia phát triển kinh tế tư nhân.

Ba là, phát động và tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn là, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế tư nhân.

"Hôm nay có thể nói là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi các chương trình, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 68 trong thời gian tới", bà Nga nói.

Chủ động đề xuất cơ chế thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp

Chia sẻ sâu khía cạnh hỗ trợ, thúc đẩy đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế tư nhân, TS Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng khởi nghiệp đã được các cấp bộ Đoàn coi là nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Tường Lâm trình bày tham luận tại hội thảo ẢNH: MTTQ

T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 68, cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Để nâng cao tri thức, năng lực khoa học - công nghệ cho thanh niên trong bối cảnh chuyển đổi số, T.Ư Đoàn đã ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học - công nghệ, khởi xướng phong trào "Bình dân học vụ số" và "Bình dân học AI".

Chỉ 6 tháng đầu năm 2025, hơn 13.000 đội hình tình nguyện đã hỗ trợ kỹ năng số cho 1,2 triệu người dân. Chương trình "Bình dân học AI" đặt mục tiêu đào tạo 2 triệu thanh niên kỹ năng AI trong giai đoạn 2025 - 2026...

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp vẫn còn khó khăn. Phần lớn thanh niên thiếu vốn, kỹ năng quản trị, năng lực hội nhập quốc tế; nhiều mô hình manh mún, thiếu bền vững", anh Lâm nhìn nhận.

Trong bối cảnh Nghị quyết 68 đang được triển khai quyết liệt, Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định, tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp lập thân của thanh niên.

Theo anh Lâm, thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp: tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức truyền thông thông qua các diễn đàn, mạng xã hội, chương trình truyền hình và các nền tảng số, giúp tinh thần khởi nghiệp lan tỏa đến gần hơn với đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh niên...

Cạnh đó, phát triển hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đồng bộ: duy trì, mở rộng các diễn đàn, ngày hội, trung tâm và các câu lạc bộ khởi nghiệp ở T.Ư và địa phương; tăng cường liên kết giữa thanh niên khởi nghiệp với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu và chuyên gia cố vấn, bảo đảm hỗ trợ thiết thực từ vốn, tri thức đến kỹ năng quản trị...

Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo được anh Lâm đề cập là phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong kết nối, đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, triển khai hiệu quả chương trình mỗi doanh nhân trẻ Việt Nam dìu dắt 2 doanh nhân mới, đào tạo 10.000 CEO, từ đó góp phần hình thành cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam lớn mạnh, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Cuối cùng, anh Lâm nhấn mạnh, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần phát huy mạnh mẽ chức năng tham mưu, phản biện và giám sát xã hội; chủ động đề xuất cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Cạnh đó, tham gia giám sát việc thực thi chính sách để đảm bảo quyền lợi chính đáng của thanh niên khởi nghiệp.