Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trung ương Đoàn trao học bổng, xe đạp cho học sinh biên giới nhân khai giảng

Hải Phong
Hải Phong
06/09/2025 09:25 GMT+7

Trong ngày khai giảng năm học mới, Trung ương Đoàn đã trao 30 suất học bổng và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập ở xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 5.9, cùng với cả nước, tại Quảng Ngãi có gần 446.000 học sinh từ đất liền đến hải đảo, biên giới nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Cùng với sự kiện này, nhiều phần học bổng được trao cho học sinh giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo động lực cho các em phấn đấu học tập.

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh xã biên giới Quảng Ngãi trong ngày khai giảng - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới

ẢNH: TRẦN ĐỨC

Tại xã biên giới Bờ Y, có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia (trước đây thuộc tỉnh Kon Tum), trong không khí hân hoan, hơn 1.400 học sinh cùng 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Trãi đã long trọng khai giảng năm học mới.

Dự lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh xã biên giới Quảng Ngãi trong ngày khai giảng - Ảnh 2.

T.Ư Đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập

ẢNH: TRẦN ĐỨC

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới, thầy Phạm Đại Cảnh, hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm vui khi chào đón 533 học sinh lớp 10 khóa 2025 - 2028. Thầy tin tưởng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và gắn kết tập thể để vững vàng trong chặng đường học tập mới.

"Trên mảnh đất ngã ba biên giới giàu truyền thống, mỗi học sinh phải luôn thấm thía giá trị của sự học: học để khẳng định bản thân, học để làm giàu cho quê hương, và học để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", thầy Cảnh nhấn mạnh.

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh xã biên giới Quảng Ngãi trong ngày khai giảng - Ảnh 3.

Ông Phạm Đại Cảnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

ẢNH: TRẦN ĐỨC

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã tặng hoa chúc mừng nhà trường, đồng thời T.Ư Đoàn trao 500 lá cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ cho Trường THPT Nguyễn Trãi; trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập.

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh xã biên giới Quảng Ngãi trong ngày khai giảng - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: TRẦN ĐỨC

Cũng dịp này, Đồn biên phòng Dục Nông và Đồn biên phòng 679 Đăk Xú, Công ty 732 - Binh đoàn 15 đã trao 4 suất học bổng (5,4 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn 1.000 học sinh ở đặc khu Lý Sơn bước vào năm học mới

Sáng 5.9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, hơn 1.000 học sinh các cấp ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) nô nức đến trường, chính thức bước vào năm học 2025 - 2026.

Trao học bổng, xe đạp cho học sinh xã biên giới Quảng Ngãi trong ngày khai giảng - Ảnh 5.

Học sinh Trường THPT Lý Sơn (Quảng Ngãi) dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026

ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Lễ khai giảng trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc được tổ chức trang trọng, chu đáo, mang lại nhiều cảm xúc cho thầy và trò. Khi tiếng trống khai giảng vang lên, một hành trình học tập mới lại mở ra, chan chứa niềm vui và khát vọng chinh phục tri thức.

Năm học 2025 - 2026, các trường học trên địa bàn Lý Sơn đã chủ động triển khai công tác chuẩn bị, đồng thời được tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường thuận lợi để thầy dạy tốt, trò học tốt.

Tin liên quan

Quảng Ngãi đề xuất xây trường phổ thông nội trú tại 9 xã biên giới

Quảng Ngãi đề xuất xây trường phổ thông nội trú tại 9 xã biên giới

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo đề xuất Bộ GD-ĐT xây trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại 9 xã biên giới.

Khám phá thêm chủ đề

học bổng khai giảng học sinh xe đạp Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận