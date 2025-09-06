Trung ương Đoàn trao học bổng, xe đạp cho học sinh biên giới nhân khai giảng

Sáng 5.9, cùng với cả nước, tại Quảng Ngãi có gần 446.000 học sinh từ đất liền đến hải đảo, biên giới nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026.

Cùng với sự kiện này, nhiều phần học bổng được trao cho học sinh giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo động lực cho các em phấn đấu học tập.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (thứ 3 từ phải qua) tặng hoa chúc mừng nhà trường trong lễ khai giảng năm học mới ẢNH: TRẦN ĐỨC

Tại xã biên giới Bờ Y, có đường biên giới giáp với Lào và Campuchia (trước đây thuộc tỉnh Kon Tum), trong không khí hân hoan, hơn 1.400 học sinh cùng 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Nguyễn Trãi đã long trọng khai giảng năm học mới.

Dự lễ có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

T.Ư Đoàn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập ẢNH: TRẦN ĐỨC

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng năm học mới, thầy Phạm Đại Cảnh, hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ niềm vui khi chào đón 533 học sinh lớp 10 khóa 2025 - 2028. Thầy tin tưởng các em sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và gắn kết tập thể để vững vàng trong chặng đường học tập mới.

"Trên mảnh đất ngã ba biên giới giàu truyền thống, mỗi học sinh phải luôn thấm thía giá trị của sự học: học để khẳng định bản thân, học để làm giàu cho quê hương, và học để gìn giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc", thầy Cảnh nhấn mạnh.

Ông Phạm Đại Cảnh, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới ẢNH: TRẦN ĐỨC

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đã tặng hoa chúc mừng nhà trường, đồng thời T.Ư Đoàn trao 500 lá cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ cho Trường THPT Nguyễn Trãi; trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng và 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập.

Anh Nguyễn Minh Triết trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TRẦN ĐỨC

Cũng dịp này, Đồn biên phòng Dục Nông và Đồn biên phòng 679 Đăk Xú, Công ty 732 - Binh đoàn 15 đã trao 4 suất học bổng (5,4 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.