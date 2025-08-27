Nguyên nhân xe khách tông loạt xe máy, xe đạp điện dừng đèn đỏ tại Đồng Nai

Ngày 27.8 Trạm CSGT Đồng Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ xe khách tông loạt xe máy, xe đạp điện dừng chờ đèn đỏ xảy ra vào ngày 25.8.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật, gây tai nạn giao thông.

Tài xế xe khách cố gắng xử lý khi xe bị sự cố ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cụ thể, theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: ống dầu phanh trục trái của xe khách bị nứt rò rỉ dầu, rotuyn lái rơ, dẫn đến mất khả năng điều khiển. Sự cố bất ngờ đã dẫn đến việc tài xế bị mất lái, nên chạy không đúng làn đường quy định (chạy vào làn xe máy), nên đã gây tai nạn giao thông đối với các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ theo tín hiệu đèn.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 25.8, xe khách biển số 61F-009.19 do Nguyễn Quốc An (37 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển, chạy trên quốc lộ 14 theo hướng từ Lâm Đồng đi Tây Ninh. Khi đến ngã tư Đồng Xoài (TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ), xe khách bất ngờ tông liên tiếp vào 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cú va chạm liên hoàn khiến các phương tiện nằm ngổn ngang trên đường, trong đó có một xe máy chắn ngang đầu xe khách. Vụ tai nạn làm một người bị thương và một số người khác bị trầy xước nhẹ; 3 xe máy và xe khách bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng.

Qua kiểm tra, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với chất ma túy.