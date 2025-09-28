Tuyên dương 26 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu cụm Tây Nam Bộ

Tối 27.9, tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức lễ tuyên dương 26 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025 ở cụm Tây Nam bộ.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn - Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và bà Trần Thị Thanh Hương - Phó bí thư Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang cùng lãnh đạo một số ban, ngành địa phương của tỉnh An Giang dự lễ tuyên dương cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên các địa phương.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam biểu dương 26 gương thanh niên tiêu biểu dân tộc thiểu số cụm Tây Nam bộ 2025

ẢNH: TRẤN NGỌC

Tại lễ tuyên dương, anh Nguyễn Tường Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao các bạn thanh niên dân tộc thiểu số cụm Tây Nam Bộ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đã khẳng định tinh thần "dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vì cộng đồng", góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, củng cố khối đại đoàn kết và thắp sáng khát vọng phát triển vùng sông nước. Đồng thời, mong muốn các bạn tiếp tục nuôi dưỡng trong mình khát vọng vươn lên, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo, biến ước mơ thành những hành động thiết thực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội nơi quê hương mình để góp phần chung vào việc phát triển đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và bà Trần Thị Thanh Hương, Phó bí thư - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng bạn Thị Xà Ral (34 tuổi, dân tộc Khmer) được T.Ư Đoàn tuyên dương thanh niên tiêu biểu cụm Tây Nam bộ



"Những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương hôm nay không chỉ là niềm tự hào, mà còn là điểm tựa mà còn là nguồn cảm hứng để khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu, khẳng định mình và đóng góp ngày càng nhiều hơn cho cộng đồng, cho đất nước. Tổ quốc luôn đặt niềm tin nơi tuổi trẻ. T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, cùng các bạn thắp lên ngọn lửa của ý chí, nghị lực và khát vọng để mỗi thanh niên, dù ở miền núi, biên giới hay đồng bằng, đều có cơ hội vươn lên, khẳng định mình và góp sức dựng xây đất nước giàu đẹp, văn minh", anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn - Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (phải) cùng ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang (trái) chúc mừng 1 thanh niên dân tộc tiêu biểu được tuyên dương

ẢNH: TRẦN NGỌC

Lễ tuyên dương nằm trong chuỗi các hoạt động trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ ngày 27.9 do T.Ư Đoàn tổ chức tại tỉnh An Giang, bao gồm: hội chợ triển lãm giới thiệu và quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số cụm Tây Nam Bộ; tọa đàm thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ và tổ chức tập huấn kiến thức về sản xuất, quản lý, phát triển thương hiệu và tiếp cận thị trường cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.v.v.

Buổi tuyên dương các đoàn viên, thanh niên cũng đã được 3 gương thanh niên tiêu biểu các dân tộc cụm Tây Nam bộ trên các lĩnh vực khởi nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; gương điển hình, uy tín ở địa phương chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp hay để gặt hái thành công, để học tập và làm theo.