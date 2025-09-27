30 gian hàng với sản phẩm OCOP có giá trị cao

Sáng 27.9, tại quảng trường Thái Quốc Hùng, xã Tri Tôn (An Giang), anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã dự lễ khai mạc và tham quan các gian hàng trưng bày tại hội chợ triển lãm quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên dân tộc và miền núi các tỉnh Tây Nam bộ.

Anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy (phải) tìm hiểu sản phẩm trưng bày tại hội chợ triển lãm ẢNH: TRẦN NGỌC

Hội chợ triển lãm đã quy tụ 30 gian hàng, trưng bày đa dạng các nông sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương và các sản phẩm ứng dụng công nghệ số của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Tây Nam bộ.

Tại lễ khai mạc, anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho biết: "T.Ư Đoàn xác định thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi là trọng tâm trong các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp. Thông qua các chương trình, dự án, hoạt động đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kết nối thị trường, T.Ư Đoàn luôn đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi trong quá trình phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Hội chợ triển lãm lần này không chỉ là dịp để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mà còn là cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư và thanh niên khởi nghiệp. Đây cũng là bước khởi đầu quan trọng để hình thành các chuỗi giá trị, các hợp tác xã thanh niên, các tổ hợp tác liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bà con vùng biên giới, miền núi".

Theo anh Quy, nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, T.Ư Đoàn sẽ triển khai hội chợ triển lãm, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của thanh niên dân tộc và miền núi tại 3 khu vực: Tây Nam bộ, Tây Bắc bộ và Tây Nguyên với 150 gian hàng của các bạn thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khởi nghiệp ở các địa phương.

Sau khi tham gia khai mạc triển lãm, anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy đã dự chương trình tọa đàm thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong kỷ nguyên công nghệ; dự và trao giải Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ 9 năm 2025 do Tỉnh đoàn An Giang phối hợp tổ chức.

Anh Nguyễn Tường Lâm (trái) trao quà trung thu cho trẻ em khó khăn xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang ẢNH: CTV

Trước đó, trong buổi tối ngày 26.9, nhân dịp về công tác tại An Giang, anh Nguyễn Tường Lâm và anh Nguyễn Kim Quy cũng đến dự chương trình đêm hội trăng rằm chủ đề "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại Trường tiểu học B Lương An Trà, thuộc xã Vĩnh Gia. Tại đây, anh Nguyễn Tường Lâm đã thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng công trình "Tủ sách thiếu nhi" cho Trường tiểu học B Lương An Trà với kinh phí 50 triệu đồng và trao tặng 100 phần quà trung thu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Vĩnh Gia.