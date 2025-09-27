Vui hội trăng rằm rộn ràng nụ cười ở mái nhà 'Thanh Niên'

Chương trình "Vui hội trăng rằm" do Chi hội nhà báo Báo Thanh Niên tại TP.HCM phối hợp Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức. Tham dự chương trình có đại úy Cao Thị Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an TP.HCM. Về phía nhà tài trợ có ông Nguyễn Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Golden Trust; bà Biện Thị Cẩm Tú, đại diện Công ty CP sữa quốc tế LOF.

Về phía Báo Thanh Niên có nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập cùng nhà báo Đức Trung, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn, Phó chủ tịch Thường trực Liên chi hội nhà báo Báo Thanh Niên.

H ẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC "VỀ NHÀ"

Trong hội trường đầy sắc màu với lồng đèn ông sao, chú Cuội dí dỏm, chị Hằng duyên dáng cùng các tiết mục xiếc, ảo thuật liên tiếp mang đến bất ngờ khiến các em tròn xoe mắt thích thú.

Các bé bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 đã có đêm Trung thu sớm đầy ấm áp tại tòa soạn Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Hào hứng với chú hề tạo hình bong bóng ẢNH: NHẬT THỊNH

Năm 2021, vợ anh Nguyễn Dũng Linh (44 tuổi, ở P.Bình Tân, TP.HCM) qua đời vì dịch Covid-19, anh trở thành "gà trống nuôi con". Chật vật với bệnh đau lưng và gánh nặng cơm áo, anh chỉ có thể đi phụ hồ với thu nhập hơn 6 triệu đồng/tháng. Từ khi nhận được sự đồng hành của Báo Thanh Niên với mức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/tháng, anh có thêm động lực vượt qua khó khăn. Tối 26.9, anh chở cậu con trai học lớp 5 đến tham dự chương trình. "Vừa tới nơi, bé được phát trà sữa, gà rán và ăn buffet với nhiều món ngon. Nhìn con cười nói rộn ràng giữa không khí Trung thu, tôi thực sự mừng. Với tôi, mỗi lần về tòa soạn Thanh Niên là như về nhà", anh Linh rưng rưng chia sẻ.

Chị Lê Thị Thúy Hằng (37 tuổi, cùng ở P.Bình Tân) cũng mất chồng trong dịch Covid-19 năm 2021. Một mình nuôi 2 con nhỏ, chị gồng gánh vừa đi làm công nhân với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, vừa tranh thủ nhận thêm việc về nhà để có thời gian đưa đón con. "Năm nào dịp quốc tế thiếu nhi, tết Trung thu 2 bé nhà tôi cũng được mời đến tòa soạn chơi, xem chú hề, nhận quà. Với tôi, đây là kỷ niệm tuổi thơ rất quý giá cho con mình", chị bày tỏ.

V Ì MẦM NON TƯƠNG LAI

Đại úy Cao Thị Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an TP.HCM, chia sẻ chương trình "Vui hội trăng rằm" là một trong những hoạt động chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Các thành viên Hội Phụ nữ rất xúc động khi thấy các cháu thiếu nhi vui chơi hồn nhiên.

"Mỗi phần quà nhỏ mà Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM gửi tặng đều mang trong đó tình cảm và mong muốn được tiếp thêm niềm vui, nghị lực cho các cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng các cháu sẽ luôn giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng ước mơ để vươn lên, bởi bên cạnh các cháu luôn có những vòng tay yêu thương đồng hành", đại úy Cao Thị Hồng Ngọc phát biểu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, và đại úy Cao Thị Hồng Ngọc, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ, Phòng CSGT Công an TP.HCM, trao học bổng cho các em ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và nhà báo Đức Trung trao thư cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Là đơn vị đồng hành với Báo Thanh Niên trong nhiều hoạt động chăm lo các cháu thiếu nhi khó khăn, mồ côi, ông Nguyễn Hoài Phương, Tổng giám đốc Công ty TNHH Golden Trust, cho biết chăm lo cộng đồng là một trong những mục tiêu mà công ty hướng đến. "Chúng tôi tin rằng hạnh phúc lớn nhất không chỉ nằm ở những thành công trong công việc, mà còn ở những điều giản dị khi được sẻ chia với cộng đồng. Nhìn thấy nụ cười của những em nhỏ khi nhận được sự quan tâm, chúng tôi càng thấm thía giá trị của tình yêu thương và sự đồng hành. Mỗi món quà, mỗi lời động viên mà công ty gửi gắm đều xuất phát từ mong muốn được cùng các em vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào một tương lai tươi sáng", ông Nguyễn Hoài Phương bày tỏ.

Trong không khí ấm áp của chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trân trọng gửi lời cảm ơn đến Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an TP.HCM - đơn vị đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong nhiều hoạt động cộng đồng. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, quý phụ huynh lặn lội đường sá xa xôi đưa các con về ngôi nhà chung Thanh Niên.

Chăm lo trẻ em khó khăn, mồ côi là hoạt động phối hợp thường xuyên giữa Báo Thanh Niên và Phòng CSGT Công an TP.HCM, Công ty TNHH Golden Trust ẢNH: NHẬT THỊNH

Đêm trung thu vui vẻ của các em nhỏ với màn trình diễn ảo thuật ẢNH: NHẬT THỊNH

"50 cháu có mặt ở đây ngày hôm nay nằm trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời mà 4 năm trước Báo Thanh Niên đã kêu gọi bảo trợ sau đại dịch Covid-19 nhiều đau thương. Nhìn các cháu vui chơi hồn nhiên, vui vẻ ở mái nhà Thanh Niên, tôi xin cảm ơn nhà hảo tâm đồng hành bền bỉ cùng chúng tôi suốt 4 năm qua. Tôi xin chúc các cháu thiếu nhi có mùa Trung thu vui vẻ, buổi sinh hoạt ấm áp ở mái nhà chung", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ.

Tại chương trình, Báo Thanh Niên, Phòng CSGT Công an TP.HCM và các nhà tài trợ đã trao 50 suất học bổng với tổng giá trị 50 triệu đồng. Mỗi bé còn được nhận một phần quà gồm: bánh trung thu, lồng đèn, trà sữa Gong Cha, bánh ngọt.

Và với tất cả những người có mặt, nụ cười trong veo của trẻ thơ chính là món quà vô giá, tiếp thêm niềm tin và động lực để cùng nhau gieo yêu thương, nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai.