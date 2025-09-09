Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’: Hành trình xuôi dòng yêu thương
Video Thời sự

'Cùng con đi tiếp cuộc đời': Hành trình xuôi dòng yêu thương

Nguyễn Duyên - Bảo Hạo
09/09/2025 19:08 GMT+7

Sáng 9.9, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã tổ chức buổi ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài cho 2 trẻ mồ côi do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các em tiếp bước trên con đường học tập.

Cách đây 3 năm, Công ty TNHH Sweden Auto (Volvo Việt Nam) đã nhận bảo trợ cho 3 trẻ mồ côi. Đến hết tháng 9 này, thời hạn bảo trợ cho 3 trẻ sẽ kết thúc. Trong số các trẻ được bảo trợ, gia đình 2 trẻ hiện đời sống đã ổn định, không còn nhu cầu tiếp nhận bảo trợ nữa. Riêng em Nguyễn Tấn Linh (sinh năm 2015, phường Tân Tạo, TP.HCM) gia đình còn khó khăn, nên Volvo Việt Nam tiếp tục bảo trợ cho em thêm 5 năm nhằm tạo điều kiện để em chuyên tâm học tập và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’: Hành trình xuôi dòng yêu thương- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Anh Linh - Tổng giám đốc Volvo Việt Nam (bìa trái), nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Dũng Linh - cha của trẻ Nguyễn Tấn Linh ký thỏa thuận bảo trợ cho trẻ Nguyễn Tấn Linh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dịp lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, cộng đồng bơi lội từ Bắc vào Nam đã cùng nhau tham gia sự kiện "Bơi vì trẻ mồ côi do Covid-19", gây quỹ ủng hộ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Sự kiện có sự đồng hành, kết nối từ phóng viên Phan Diệp – Báo Thanh Niên, đồng thời là một vận động viên bơi lội, chạy bộ.

‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’: Hành trình xuôi dòng yêu thương- Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Quý - CLB Trisport - dạy bơi chuyên nghiệp Nam Định, đại diện ban tổ chức sự kiện “Bơi vì trẻ mồ côi do Covid-19” trao biểu trưng cho nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở sự kiện này, những người yêu bơi lội sẽ tham gia thử thách bơi các cự ly 29 km, 2,9 km, A80 (4 và 8 km) và góp quỹ, sự kiện đã thu được tổng số tiền 115.417.484 đồng và đại diện ban tổ chức sự kiện đã trao biểu trưng số tiền trên cho đại diện Báo Thanh Niên.


