Việt Nam là hình mẫu về đổi mới sáng tạo

Đây là lần thứ 3 hai bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp trong 2 năm trở lại đây, là minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác ngày càng gắn bó giữa VN với WIPO và LHQ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc WIPO Daren Tang ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cho biết, VN xác định muốn phát triển nhanh, bền vững, đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 thì phải dựa vào nền tảng quan trọng nhất là KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... Trong đó, sở hữu trí tuệ là công cụ chiến lược, VN xác định mục tiêu nâng hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) từ vị trí 44 hiện nay lên top 40 vào năm 2030 và top 30 vào năm 2045.

Thủ tướng đề nghị WIPO đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, hợp tác để VN nâng cao năng lực trong các lĩnh vực này; thiết lập các cơ chế để tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, chặt chẽ, hiệu quả hơn. Thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và phát triển (R&D); hình thành và phát triển các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị - công nghệ cao...

Tổng giám đốc WIPO Daren Tang đánh giá cao cách tiếp cận, cam kết chính trị mạnh mẽ của VN về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 với các mục tiêu phát triển bền vững, quan điểm coi KH-CN, đổi mới sáng tạo là động lực phát triển chính.

Ông Daren Tang cho biết, mặc dù đã chịu nhiều thập kỷ chiến tranh, bao vây, cấm vận, nhưng theo báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2025 của WIPO, VN là một trong những quốc gia tiến nhanh nhất thế giới, từ vị trí 53 năm 2023 lên vị trí 44 năm 2025 trong 139 quốc gia và nền kinh tế toàn cầu. Trong số các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp, VN đứng thứ 2/37, chỉ sau Ấn Độ. Hoạt động đổi mới sáng tạo tại VN không chỉ tập trung ở Hà Nội, TP.HCM mà còn ở các địa phương khác, với nhiều doanh nghiệp nổi bật về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Lãnh đạo WIPO cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, như xây dựng các công cụ, chỉ số đánh giá về đóng góp của KH-CN, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các hoạt động R&D phát triển mạnh hơn, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế số, như trong lĩnh vực phim ảnh, thời trang; ứng phó biến đổi khí hậu…