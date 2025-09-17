4 định hướng trọng tâm trong công tác khuyến học

Cùng dự buổi gặp mặt có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; cùng Phó thủ tướng Lê Thành Long, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Báo cáo về hoạt động của Hội Khuyến học VN trong tình hình mới, GS-TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó chủ tịch nước - Chủ tịch Hội Khuyến học VN, cho biết Hội hiện có hơn 27 triệu hội viên, đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Quỹ Khuyến học VN và các cấp được hình thành 100% từ nguồn xã hội hóa. Các cấp hội đã trao học bổng cho hàng triệu người lớn và trẻ em có thành tích học tập xuất sắc, học sinh vươn lên trong học tập, tạo cơ hội cho hàng ngàn học sinh nghèo tiếp tục có cơ hội đến trường. Hội đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình học tập: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập"; xây dựng Quỹ khuyến học gia đình, dòng họ; phát triển mô hình Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt", "Khuyến học - Tự học thành tài" và học bổng mang tên lời dạy của Hồ Chủ tịch "Học không bao giờ cùng"...

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của đại biểu Hội Khuyến học VN, phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những hoạt động và kết quả đã đạt được của Hội Khuyến học trong cả nước những năm qua. Trước bối cảnh và yêu cầu mới đòi hỏi Hội Khuyến học VN cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân.

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư gợi mở 4 định hướng trọng tâm. Hội phải khẳng định xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, là nền tảng để hình thành quốc gia học tập, quốc gia đổi mới sáng tạo, gắn liền với khát vọng phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Khuyến học, khuyến tài phải thực chất, thiết thực, hướng đến nâng cao năng suất lao động, nâng tầm trí tuệ, tạo cơ hội phát triển cho mọi người dân, đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn. Học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu tự thân của mỗi người dân mà còn là chìa khóa để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và phát triển đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, giúp cho mỗi công dân trở thành người hữu dụng cho xã hội.

Hội phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong khuyến học, khuyến tài, trong bối cảnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, khẩn trương; cần phải xây dựng và thí điểm hồ sơ học tập suốt đời cho công dân, tiến tới triển khai trong toàn quốc; nghiên cứu học tập kinh nghiệm chương trình "Bình dân học vụ số - Quốc hội số" của Quốc hội. Mỗi trung tâm học tập cộng đồng đều phải được nâng cấp thành trung tâm học tập số, có internet, có học liệu mở gắn với nhu cầu học tập của người dân, gắn kết chặt chẽ với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Hội Khuyến học VN phải phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, phát huy vai trò làm đầu mối để kết nối doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, kiều bào và cộng đồng quốc tế, hình thành nguồn lực bền vững, minh bạch, công bằng trong công tác khuyến học, khuyến tài; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để góp phần thiết thực vào mục tiêu xây dựng xã hội học tập, khơi dậy văn hóa học tập trong toàn dân.

Hội phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy, chính quyền. Mỗi bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch xây dựng xã hội học tập và chương trình công tác hằng năm, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Các cơ quan T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ Giáo dục - Đào tạo có trách nhiệm phối hợp theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả với Bộ Chính trị, Ban Bí thư.



