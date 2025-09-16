Thủ tướng: 'Các bạn giàu có là đất nước giàu có'

Trong không khí trang trọng và đầy hứng khởi của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính không chỉ là một thông điệp chính sách mà còn là một lời hiệu triệu mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và đặt ra một kim chỉ nam hành động rõ ràng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Vượt qua khuôn khổ của một bài diễn văn thông thường, Thủ tướng đã biến hội trường thành một không gian đối thoại cởi mở, truyền cảm hứng và xây dựng sự đồng thuận, khẳng định vai trò tiên phong của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thủ tướng phát biểu tại diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

5 câu hỏi và 5 tiếng "có ạ" đầy quyết đoán

Thủ tướng mở đầu bài phát biểu bằng cách đặt diễn đàn trong bối cảnh lịch sử trọng đại: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Thủ tướng không nói về những con số kinh tế khô khan, mà bắt đầu bằng việc khơi dậy "khí thế hào hùng của dân tộc" và "niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được tăng lên".

Điểm nhấn đặc biệt và độc đáo nhất trong bài phát biểu của Thủ tướng chính là phần tương tác trực tiếp với các đại biểu dự diễn đàn. Với phong cách mà Thủ tướng gọi là "thanh niên một chút", người đứng đầu Chính phủ đã đặt ra 5 câu hỏi cốt lõi, yêu cầu các doanh nhân đáp lại bằng một tiếng "Có ạ!" đầy quyết đoán. Chúng ta có tự hào và tin tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam không? Chúng ta có tự hào về nhân dân và dân tộc ta không? Chúng ta có tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước chúng ta không? Chúng ta có tin tưởng vào sự tiên phong của thanh niên và tuổi trẻ cả nước không? Chúng ta có tin tưởng vào sự phát triển đột phá của khu vực kinh tế tư nhân không? 5 tiếng "Có ạ!" đồng thanh vang lên không chỉ là một hình thức biểu quyết, mà là một nghi thức xây dựng sự đồng thuận và cam kết.

Các doanh nhân trẻ lắng nghe Thủ tướng phát biểu ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng đã thành công trong việc chuyển một hội nghị kinh tế thành một diễn đàn của ý chí và khát vọng chung. Bằng cách này, Thủ tướng khẳng định rằng niềm tin vào Đảng, vào dân tộc, vào tương lai và vào chính vai trò của kinh tế tư nhân là điểm tựa không thể thiếu cho mọi chiến lược phát triển.

6 mong muốn gửi các doanh nhân trẻ

Sau khi tạo dựng nền tảng về tinh thần và niềm tin, Thủ tướng đã đi vào phần cốt lõi của thông điệp chính sách với "6 cái mong muốn" gửi gắm đến cộng đồng doanh nghiệp. Đây là một khung hành động toàn diện, vừa có tính định hướng chính trị, vừa mang tính thực tiễn cao. Theo Thủ tướng, doanh nghiệp cần chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, thể hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp cần đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên trì, kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tạo động lực, truyền cảm hứng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện sức mạnh doanh nhân, góp phần thúc đẩy sức mạnh của dân tộc.

Doanh nhân trẻ nêu ý kiến tại phiên đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp cần kết hợp hài hòa, hiệu quả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thủ tướng cho rằng, doanh nghiệp không chỉ làm kinh tế, mà còn là một bộ phận hữu cơ, một chủ thể quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Để cô đọng hơn nữa tinh thần này, Thủ tướng đã tặng Diễn đàn "tám chữ": Tự hào - Yêu nước - Trí tuệ - Nhân văn - Đạo đức - Hội nhập - Phát triển - Đột phá. Tám chữ vàng này chính là những phẩm chất, những giá trị cốt lõi mà một doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên mới cần hướng tới.

Cam kết hành động của Chính phủ

Thủ tướng không chỉ đặt ra yêu cầu một chiều. Người đứng đầu Chính phủ dành một phần quan trọng của bài phát biểu để thể hiện sự lắng nghe, thấu hiểu những băn khoăn, trăn trở của doanh nghiệp. Thủ tướng tổng kết chính xác các điểm nghẽn mà cộng đồng kinh doanh đang đối mặt: thể chế, hạ tầng, nguồn vốn, nhân lực và thủ tục hành chính.

Trước những lo lắng đó, Thủ tướng đưa ra một cam kết hành động mạnh mẽ, được tóm gọn trong một công thức súc tích và dễ nhớ: thể chế thì phải thông thoáng, hạ tầng thì phải thông suốt, quản lý thì phải thông minh.

Thủ tướng chúc mừng ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đã tổ chức thành công diễn đàn ẢNH: TUẤN MINH

Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết 66 để tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh đầu tư vào các dự án hạ tầng chiến lược (cao tốc, sân bay, bến cảng) và chuyển đổi trạng thái từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân". Đây là lời khẳng định về một Chính phủ kiến tạo, đồng hành, lấy hiệu quả và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Thủ tướng đã đúc kết toàn bộ bài phát biểu của mình bằng một tuyên ngôn đầy khát vọng, liên kết tất cả các chủ thể trong xã hội vào một mục tiêu chung: "Chính phủ thì đồng hành. Cán bộ thì đổi mới. Hạ tầng thì thông suốt. Thể chế thì kiến tạo. Doanh nghiệp thì tiên phong. Việt Nam phải phát triển!", Thủ tướng quả quyết.

Thủ tướng nhấn mạnh: "Các bạn thành công là đất nước thành công. Các bạn giàu có là đất nước giàu có. Các bạn mà yếu đuối thì đất nước không thể giàu mạnh".