Chung dòng máu Lạc Hồng: Tiến sĩ trẻ kiến tạo những 'nhịp cầu' trên đất Hàn

T IẾN SĨ NĂM 30 TUỔI

Xuất phát điểm của anh Liêm là ở Đại học Cần Thơ, ngành Quản lý công nghiệp, và đã xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa của khoa ngành. Sau khi tốt nghiệp, anh Liêm làm việc trong nhiều dự án ODA của Chính phủ Hàn Quốc tại Cần Thơ. Anh làm việc trong Ban chấp hành Chi đoàn và là Chủ tịch Hội hữu nghị VN - Hàn Quốc, thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Cần Thơ cũ. Anh Liêm chủ yếu hỗ trợ các đoàn xúc tiến Hàn Quốc đến Cần Thơ và các tỉnh lân cận.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, gặp mặt, vinh danh các kiều bào tiêu biểu, trong đó có tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, năm 2024 ẢNH: NVCC

Anh được phân công làm trợ lý cho chuyên gia người Hàn Quốc với ba mảng chuyên môn chính là cơ khí, thủy sản và chế biến nông sản. Đây cũng chính là cơ duyên đầu tiên, đánh dấu sự khởi đầu của anh trong công tác xúc tiến đầu tư và mối liên kết sâu sắc với Hàn Quốc.

Năm 2017, anh Liêm quyết định sang Hàn Quốc học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và tiếp tục theo học tiến sĩ cùng ngành và hoàn thành chương trình vào cuối năm 2022.

Giai đoạn đầu ở Hàn Quốc với anh Liêm là một thử thách lớn, đặc biệt là về ngôn ngữ. Anh chia sẻ rằng ở VN anh chủ yếu sử dụng tiếng Anh trong công việc và chưa đầu tư nhiều cho tiếng Hàn. "Các giáo sư cho tôi 6 tháng để vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Hàn, với lời cảnh báo nếu không thể giao tiếp bằng tiếng Hàn sau thời gian đó, họ sẽ không phản hồi các câu hỏi bằng tiếng Anh. Đây giống như việc bị thả xuống nước, bơi được thì bơi, không được thì về VN", anh Liêm bày tỏ.

Với ý chí cao, anh Liêm đã nỗ lực hết mình để học tập, tham gia các lớp học và mọi hoạt động liên quan đến tiếng Hàn. Để trang trải cuộc sống, bên cạnh học bổng, anh còn làm thêm như nhiều sinh viên khác, từ rửa chén đến bưng bê. Một trong những cơ hội đặc biệt đến vào cuối năm đầu tiên là anh được tham gia chương trình "Move" của trường, dạy tiếng Việt cơ bản và văn hóa VN cho các sinh viên Hàn Quốc sắp sang VN thực tập. Đây là cơ duyên đầu tiên đưa anh trở thành "thầy giáo tiếng Việt" trong hành trình sinh sống tại Hàn Quốc.

Tiến sĩ Liêm (thứ hai từ trái qua) cùng những người bạn đồng hành trong các hoạt động ở trường đại học tại Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Ngay cả trong những năm tháng du học đầy thử thách, nhiệt huyết cống hiến cho cộng đồng của anh Liêm chưa bao giờ tắt. "Tôi nhận thấy các trường đại học lân cận đều có hội sinh viên hoạt động sôi nổi, trong khi trường mình học lại không. Điều đó thôi thúc tôi phải hành động. Tôi chủ động tìm hiểu các trường khác, liên hệ trực tiếp với Tổng hội sinh viên VN tại Hàn Quốc để hỏi cách thành lập hội. Anh Chủ tịch tổng hội chia sẻ rằng tôi là trường hợp đầu tiên chủ động liên hệ để thành lập hội ở trường đại học", anh Liêm cho biết.

Năm 2018, Hội Sinh viên VN tại Đại học Soonchunguyang ở TP.Asan, tỉnh Chungcheongnam, chính thức được thành lập từ việc dám nghĩ dám làm của anh Liêm. Với vai trò đứng đầu, anh Liêm cùng các thành viên hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần gũi nhất là các chương trình thể thao để quy tụ sinh viên. Các hoạt động khác gồm "Mentor - Mentee", tức thế hệ đi trước kèm cặp, hướng dẫn du học sinh mới về cuộc sống tại Hàn Quốc; hướng dẫn chọn ngành, chia sẻ kinh nghiệm học tập cho du học sinh Việt, đặc biệt là những ngành học cùng người Hàn Quốc, nơi sinh viên VN có thể gặp khó khăn; góp sách, chia sẻ sách miễn phí, giúp giảm gánh nặng chi phí sách vở vốn không hề rẻ tại Hàn Quốc; hoạt động thiện nguyện, gom quần áo, đồ cũ còn dùng được để tặng các tổ chức từ thiện.

C HUNG SỨC VÌ NGƯỜI V IỆT Ở H ÀN Q UỐC

Năm 2021, anh Liêm tham gia Tổng hội người VN tại Hàn Quốc với vai trò ủy viên, hiện tại anh là Phó chủ tịch phụ trách mảng đối ngoại truyền thông.

Vào tháng 5.2024, anh Liêm tiếp tục khởi xướng và thành lập Hội người VN tại tỉnh Chungcheongnam (tỉnh có 22.000 người Việt, chiếm khoảng 17% tổng số người Việt, đứng thứ 5 tại Hàn Quốc) và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ Tổng hội, Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc.

Tiến sĩ Liêm (thứ hai từ trái qua) tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ẢNH: NVCC

Dù mới thành lập, hội đã có những đóng góp thiết thực cho bà con người Việt đang sinh sống tại tỉnh Chungcheongnam như: xin công hàm hỗ trợ miễn giảm viện phí cho các trường hợp người Việt bị bệnh; hỗ trợ các trường hợp bạo lực gia đình, liên hệ với các tổ chức liên quan để tìm hướng giải quyết an toàn và bảo vệ quyền lợi cho người Việt; kết nối với Bộ Lao động Hàn Quốc để tư vấn cho lao động Việt; phổ biến luật pháp Hàn Quốc, hợp tác với các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài để phổ cập luật lao động, luật hôn nhân gia đình; tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao thu hút hàng trăm người Việt tham gia và sự góp mặt của các cán bộ tỉnh và TP.Asan.

Dù đã tốt nghiệp tiến sĩ, anh Liêm vẫn quyết định ở lại Hàn Quốc để tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, mở rộng mạng lưới quan hệ, bởi anh cho rằng vẫn chưa có đủ kinh nghiệm thực tế để cống hiến một cách hiệu quả nhất. Anh luôn xem mình là một thành phần nhỏ bé nhưng luôn muốn hướng về và cống hiến cho quê hương.

Thế mạnh của vị tiến sĩ này nằm ở công tác ngoại giao, kết nối và xúc tiến đầu tư. Anh có khả năng hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc khi muốn đầu tư vào VN, từ đó tạo ra những kết nối mang lại lợi ích kinh tế tối ưu cho cả hai bên. Thực tế, các hoạt động của anh luôn gắn liền với VN. Anh thường xuyên về nước với vai trò xúc tiến đầu tư giữa VN và Hàn Quốc. Anh cũng hỗ trợ các hoạt động giao lưu văn hóa, như việc kết nối tỉnh Chungcheongnam với tỉnh Long An (cũ, nay là Tây Ninh). Hay năm 2020, anh Liêm đưa 50 thanh thiếu niên gia đình đa văn hóa về tỉnh Long An giao lưu.

Tiến sĩ Liêm hiện là thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo VN tại Hàn Quốc (VINK) thuộc NIC (Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Tài chính). Hồi tháng 8 vừa qua, anh Liêm vinh dự được gặp và phát biểu trước Tổng Bí thư Tô Lâm nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư tại Hàn Quốc về kinh nghiệm phát triển kinh tế vùng của Hàn Quốc (mô hình RIS - Regional Innovation System). Hiện tại anh Liêm được giao phụ trách Trưởng ban Chính sách, chiến lược của VINK, nhiệm vụ tập hợp một nhóm chuyên gia kinh tế - tài chính để làm rõ hơn vấn đề và đề xuất các dự án, hướng đi cho VN.

Mới đây, trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh VN (2.9.1945 - 2.9.2025), từ sự giới thiệu của UBND TP.HCM, anh Liêm được chọn làm đại diện kiều bào Hàn Quốc tham gia đoàn diễu hành ở Hà Nội. Sau lễ Quốc khánh, anh Liêm lại nhận được khen thưởng từ UBND TP.HCM vì những đóng góp thúc đẩy hợp tác quốc tế cho TP.HCM. Thời gian tới, anh Liêm mong muốn phát huy hơn nữa vai trò, tăng cường hợp tác giữa TP.HCM và TP.Asan, tỉnh Chungcheongnam, đặc biệt trong các lĩnh vực đối ngoại, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế.