Ấn tượng lễ khai giảng UIT 2025: Thủ khoa kép ‘tiết lộ’ bí quyết học tập
Video Giáo dục

Ấn tượng lễ khai giảng UIT 2025: Thủ khoa kép ‘tiết lộ’ bí quyết học tập

Sầm Ánh
Sầm Ánh
06/09/2025 11:16 GMT+7

Buổi lễ khai giảng diễn ra tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT) - ĐHQG TP.HCM trong sáng 5.9.2025 đã trở nên đặc biệt, khi hai gương mặt thủ khoa đầu vào được vinh danh, trong đó Hồ Tuấn Khôi nổi bật với danh hiệu “thủ khoa kép”, còn Trương Minh Quân ghi dấu ấn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sáng 5.9.2025, Trường ĐH Công nghệ thông tin (UIT) - ĐHQG TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần vinh danh và trao học bổng với tổng trị giá 60 triệu đồng trong suốt quá trình học tại trường, cho hai tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025.

Ấn tượng lễ khai giảng UIT 2025: Thủ khoa kép ‘tiết lộ’ bí quyết học tập - Ảnh 1.

Trường ĐH Công nghệ thông tin vinh danh và trao học bổng cho hai tân sinh viên đạt thành tích thủ khoa, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2025

Trong đó, tân sinh viên Hồ Tuấn Khôi gây chú ý khi trở thành thủ khoa kép với 1.108 điểm kỳ thi đánh giá năng lực và 29,25 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (tổ hợp A00).

Chia sẻ tại lễ khai giảng, Tuấn Khôi cho biết bí quyết học tập đến từ việc đọc nhiều sách và cân bằng giữa việc học và giải trí.

Bên cạnh đó, tân sinh viên Trương Minh Quân đạt 29,25 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, khối A00 cũng đã trở thành thủ khoa theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT. Quân cho biết bản thân rất háo hức để bắt đầu hành trình sinh viên, kết bạn mới và tiếp thu những định hướng từ thầy cô.

Ấn tượng lễ khai giảng UIT 2025: Thủ khoa kép ‘tiết lộ’ bí quyết học tập - Ảnh 2.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2025 Trường ĐH Công nghệ thông tin đã dành 70 suất học bổng “Toàn diện- Sáng tạo -Phụng sự” trao đến các bạn tân sinh viên

Ngoài ra, trong kỳ tuyển sinh năm 2025 Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng đã dành 70 suất học bổng “Toàn diện- Sáng tạo -Phụng sự” trao đến các bạn tân sinh viên đạt thành tích tốt, với tổng trị giá 7.280.000.000 đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng Tú Anh, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin, đã gửi lời nhắn nhủ đến các tân sinh viên. Bà cho rằng, việc trúng tuyển vào UIT không chỉ là kết quả xứng đáng sau hành trình nỗ lực mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới với nhiều thử thách.

