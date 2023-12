Niềm vui ngày trở về của sinh viên UIT giành 'cú đúp' giải An toàn thông tin ASEAN 2023

Hơn 200 đội thi.

63 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng của 10 nước thành viên ASEAN.

150 đội thi đến từ Việt Nam.

Bước vào sân chơi với sự cạnh tranh và áp lực lớn như vậy nhưng 2 đội thi UIT.Wolf_Brigade và UIT.Oppenheimer của Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) đã xuất sắc ẵm trọn 2 giải thưởng cao nhất của cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin các nước ASEAN 2023". Đây là một trong những sân chơi lớn dành cho sinh viên các nước ASEAN, được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Vụ Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) phối hợp tổ chức.

Nhóm sinh viên giành giải Nhất tại cuộc thi

Sau khi nhận giải thưởng lớn này và trở về trường trong sự đón chào của thầy cô, bè bạn, niềm vui và sự phấn khởi vẫn vẹn nguyên trên gương mặt của những chàng trai trẻ. Đó là một hành trình dài với rất nhiều khó khăn. Dù chỉ xếp thứ 8 ở vòng chung khảo, nhưng với ý chí và sự quyết tâm, 2 nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) đã thể hiện xuất sắc ở vòng Chung kết để mang về 1 giải Nhất và 1 giải Nhì.

Bên cạnh nỗ lực của các cá nhân, việc được tiếp cận với những trang thiết bị hiện đại từ sớm cũng là một trong những chìa khóa giúp các đội thi của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG TP.HCM) nhiều năm liền đạt thành tích cao trong cuộc thi này.

Những gương mặt chiến thắng

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP.HCM) vô địch cuộc thi này. Cũng chỉ mới gần đây, vượt qua 37 đội đến từ 10 quốc gia trong khu vực ASEAN, nhóm 4 sinh viên của trường cũng đã xuất sắc giành giải nhất tại cuộc thi an ninh mạng ASEAN Cyber Shield 2023 diễn ra tại Jakarta (Indonesia) với phần thưởng 20.000 USD.