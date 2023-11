Sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin giành giải nhất cuộc thi an ninh mạng ASEAN

Trước đó, đội UIT.Wolf_Brigade của Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM hôm 11.11 cũng giành chức vô địch cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2023.

Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) và Cục An toàn thông tin, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức.