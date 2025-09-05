Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
[VIDEO] Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ khai giảng đặc biệt
Video Giáo dục

[VIDEO] Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ khai giảng đặc biệt

05/09/2025 19:07 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhiều lần nhắc đến Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD-ĐT vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó ngành GD-ĐT vinh dự được xác định là quốc sách hàng đầu, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026 sáng nay 5.9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh ngành giáo dục sẽ Triển khai ngay việc thể chế hóa những quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 71; trình Quốc hội thông qua 3 luật, Nghị quyết về cơ chế chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết 71, Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục; khẩn trương hoàn thành việc đánh giá quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018; lên phương án mới về sách giáo khoa và sách giáo khoa điện tử, học liệu điện tử. 

Bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại buổi lễ khai giảng đặc biệt - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ khai giảng đặc biệt

ẢNH: MOET

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết sẽ ban hành và triển khai chương trình giáo dục mầm non mới; triển khai đúng tiến độ việc xây dựng trường nội trú, bán trú tại các xã biên giới, kiên cố hóa trường lớp học; sắp xếp lại mạng lưới các trường đại học cao đẳng và dạy nghề, giảm số lượng; nâng cao chất lượng, tái cấu trúc bên trong các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, triển khai mô hình quản trị số thông minh, bỏ khâu trung gian; xây dựng quỹ học bổng quốc gia và các chính sách hỗ trợ người học; triển khai mạnh mẽ chiến lược AI trong giáo dục, chuyển đổi số và phát triển trường học thông minh, kết nối và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học ngay từ những ngày đầu năm 2026.

[VIDEO] Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

[VIDEO] Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Sáng 5.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 – 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng.

Khai giảng giữa trường học tan hoang do bão số 5 tàn phá

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khai giảng Năm học mới Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
