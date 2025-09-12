Chung dòng máu Lạc Hồng: Những bạn trẻ xây 'Trạm phóng Tương lai'

Những năm qua, giới trẻ thành thị quen thuộc với nhiều hoạt động thiện nguyện với tinh thần sẻ chia "một miếng khi đói bằng gói khi no". Nhưng một nhóm bạn trẻ không dừng lại ở đó mà muốn làm điều gì dài lâu hơn, bền bỉ hơn, để thay đổi những ngôi trường vùng sâu, vùng xa.

Từ khát vọng ấy, dự án "Trạm phóng Tương lai" ra đời với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục ở những nơi khó khăn nhất thuộc miền Nam và miền Trung VN. Không phải bằng những chuyến đi ngắn ngày, mà bằng những công trình bền vững để mỗi "trạm" dựng lên thực sự là một bệ phóng cho tri thức, cho ước mơ của trẻ em.

N HỮNG CÔNG TRÌNH GIEO MẦM TRI THỨC

Mùa hè 2024, Trạm phóng Tương lai chọn xã Ea M'đoal, H.M'đrắk, tỉnh Đắk Lắk (nay là xã Ea M'đoal, tỉnh Đắk Lắk) làm điểm đến đầu tiên. Trường tiểu học Lê Văn Tám ở điểm lẻ thôn 4 xã này, vốn chỉ là dãy phòng học cũ kỹ, nhà vệ sinh xuống cấp, cổng trường xập xệ, không có trang thiết bị trong sân chơi… Hơn 260 em học sinh người Mông học tập trong điều kiện rất thiếu thốn.

Các thành viên của dự án Trạm phóng Tương lai và các em nhỏ trong buổi lễ khánh thành trạm phóng tương lai mùa 3 ẢNH: QUANG VIÊN

Khi dự án khởi công, cả thôn bản như bừng sáng. Một nhà vệ sinh mới đạt chuẩn được dựng lên, giếng nước sạch được sửa chữa, cổng trường và cột cờ khang trang hơn, lớp học được sơn sửa và trang trí đẹp mắt. Quan trọng nhất, một sân chơi đầy màu sắc ra đời đã mang đến niềm vui, tiếng cười trong trẻo cho trẻ thơ giữa núi rừng.

"Lúc chúng em sơn lớp học, mấy em học sinh cứ đứng ngó nghiêng, đôi mắt sáng lên vì tò mò. Khi sân chơi được lắp xong, các em ùa ra cười vang, mình thấy mọi vất vả đều xứng đáng", anh Ngô Đinh Huy Lâm, trưởng ban media và sân khấu, tâm tình.

Các thành viên dự án Trạm phóng Tương lai đang thi công sân chơi cho Trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea M'đoal, tỉnh Đắk Lắk ẢNH: QUANG VIÊN

Chỉ vài tháng sau, nhóm tiếp tục hành trình đến Trường tiểu học 3 Khánh Hải (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau). Ngôi trường này thường xuyên ngập nước, học sinh phải đi trên bùn lầy. Nhờ Trạm phóng Tương lai, các lớp học và nhà vệ sinh được sơn sửa, sân trường được nâng nền chống ngập, hàng rào được dựng chắc chắn. Những lớp học xưa tường loang lổ, mái dột giờ khoác áo mới sáng bừng.

Tình nguyện viên Trạm phóng Tương lai trang trí bức tường tại Trường tiểu học 3 Khánh Hải, ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Cà Mau ẢNH: QUANG VIÊN

Không chỉ dừng ở sửa chữa, nhóm còn tổ chức workshop trồng cây. Các em nhỏ viết ước mơ lên tờ giấy, chôn xuống đất cùng hạt giống. Một bé trai lớp 4 ghi ngắn ngủi: "Sau này con muốn đi tình nguyện giống các anh chị".

Anh Nguyễn Hoàng Khải, người sáng lập dự án, bày tỏ: "Chi phí tính cả hiện vật và hiện kim là khoảng 500 triệu đồng cho một điểm trường. Nhưng chúng em nhận ra, đôi khi điều quý giá nhất không chỉ riêng các công trình, mà còn là cách tình yêu thương được gieo tiếp vào lòng các em nhỏ".

Những bức tường cũ kỹ được các tình nguyện viên trang hoàng ngộ nghĩnh nên các em học sinh nhỏ tuổi rất thích thú ẢNH: QUANG VIÊN

Những công trình ấy là kết quả của nhiều tháng gây quỹ, vận chuyển vật liệu, thi công… gian nan. Đường vào trường không thể đi được bằng xe lớn, cả đoàn phải chuyển đồ lên xe tải nhỏ, rồi đi vỏ lãi qua kênh nước bùn lầy. Đêm, cả nhóm ngủ lại trường, thiếu nước, nhà vệ sinh tạm bợ, muỗi dày đặc. Có bạn nữ lần đầu đi xa nhà đã bật khóc giữa đêm, nhưng rồi hôm sau vẫn cùng cả nhóm bê gạch, sơn tường. "Khó khăn thì có, nhưng mỗi chuyến đi đều để lại ký ức đáng nhớ. Và quan trọng nhất, mình thấy sống có ích", Phan Ngọc Phi, cô gái phụ trách lắp đặt sân chơi, cười nói.

N HỮNG BÀI HỌC TỪ T RÀ LENG VÀ B ON J UN J UH

Mùa hè 2025, trạm phóng mùa 3 được khánh thành tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng 1 và mẫu giáo Trà Leng 1, điểm lẻ Ông Ngọc (thôn 1, xã Trà Leng, TP.Đà Nẵng). Nơi đây có chưa đến 40 học sinh người dân tộc Ca Dong và Xê Đăng. Trước kia, thầy cô phải đi vệ sinh ngoài trời, tắm nhờ nhà dân, nấu ăn bằng bếp củi.

Các tình nguyện viên của Trạm phóng Tương lai không ngại các công việc nặng nhọc nhằm cải tạo không gian sinh hoạt, học tập cho trẻ em vùng sâu, vùng xa ẢNH: QUANG VIÊN

Sau dự án, một nhà vệ sinh mới tinh, phòng tắm giặt và bếp ăn bán trú đã xuất hiện. Lớp mẫu giáo khoác lớp sơn sáng màu, có cả tranh tường ngộ nghĩnh. Giờ đây phụ huynh yên tâm hơn khi gửi con ở lại bán trú, không còn lo cảnh con nhỏ tự về nhà giữa rừng núi hiểm trở. "Thấy mấy em ngồi ăn cơm trong căn bếp mới, mình rưng rưng nước mắt. Đó là thứ mà trước kia chúng tôi chỉ dám mơ", một cô giáo chia sẻ.

Song song đó, nhóm đang chuẩn bị cho trạm phóng mùa 4 tại Trường mẫu giáo phân hiệu Bon Jun Juh (xã Đức Minh, tỉnh Lâm Đồng). Ngôi trường chỉ có 3 phòng học này là nơi học của 109 em dân tộc M'Nông, còn thiếu thốn rất nhiều. Câu chuyện đau lòng từng xảy ra ám ảnh các cô ở điểm trường này cho tới tận bây giờ. Đó là một em bé không được nhận vào lớp vì hết chỗ. Sau đó, em phải theo bố mẹ đi rẫy, rồi không may gặp tai nạn tử vong.

"Câu chuyện ấy như dao cứa vào tim. Nó khiến tụi em hiểu rằng, thêm một lớp học, thêm một bếp ăn có thể giữ lại một sinh mệnh, một tuổi thơ", anh Khải nghẹn giọng chia sẻ.

Dự kiến tại Bon Jun Juh, nhóm sẽ xây giếng khoan, bếp ăn, nhà vệ sinh, lắp sân chơi và sơn sửa toàn bộ phòng học. Tất cả để trẻ em có một môi trường học tập tốt hơn, còn phụ huynh thì nhẹ gánh đưa đón.

Nhóm Trạm phóng Tương lai nấu ăn phục vụ cho các em học sinh ở một điểm trường vùng sâu, vùng xa ẢNH: QUANG VIÊN

Không chỉ trẻ em được "phóng" tới tương lai, mà chính những người trẻ tình nguyện cũng được "phóng" đi xa hơn. Như Linh Phương, trưởng ban hội trại, tâm sự: "Mỗi chuyến đi là một hành trình trưởng thành. Mình học cách chịu trách nhiệm, học cách gắn kết. Và chính tụi em cũng được "phóng" đi xa hơn nhờ những trải nghiệm ấy".

Hành trình nhân ái của nhóm bạn trẻ này còn dài. Mỗi điểm trường cần khoản tiền không nhỏ. Với những người tuổi đời còn trẻ, có người còn chưa đi làm, thì tài chính là thách thức lớn. Nhưng nhờ sự đồng hành của cộng đồng, từng mùa Trạm phóng Tương lai vẫn lần lượt xuất hiện. Phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với những người trẻ này, mỗi chuyến đi là một bài học sống, mỗi điểm trường là một bệ phóng cho tương lai. Và khi tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa núi rừng hay trên vùng đất ngập mặn, họ biết rằng mình đã chọn đúng con đường.

Có lẽ, nếu "trạm phóng" là bệ phóng cho trẻ thơ vươn tới ước mơ, thì chính nó cũng là "trạm trưởng thành" cho tuổi trẻ, nơi họ học cách kiên nhẫn, sẻ chia và nhìn thấy giá trị thật sự của sống có ích. Và khi một thế hệ trẻ được rèn giũa bằng những hành trình như thế, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn cho nhiều thế hệ mai sau.