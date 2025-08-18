Chung dòng máu Lạc Hồng: Trà Leng đền đáp ân tình

K HÔNG QUÊN ÂN TÌNH

Trận sạt lở kinh hoàng cuối tháng 10.2020 đã khiến Trà Leng, một xã vùng cao yên bình của TP.Đà Nẵng mới, hứng chịu nỗi đau không thể xóa nhòa. Hàng chục hộ dân đã mất người thân, nhà cửa. Đến nay, những vết sẹo của đất đá, của nỗi mất mát vẫn còn đó.

Thế nhưng, gần 5 năm sau ngày gặp thảm họa, chính mảnh đất và những con người nơi ấy đang gửi đi một ngọn lửa nhỏ, góp phần sưởi ấm bà con đang gánh chịu thiên tai ở những vùng đất khác. Họ đang thực hiện một hành trình đền đáp ân tình.

Già Hồ Văn Đề với cánh tay bó bột dẫn đầu người làng đến ủng hộ khiến nhiều người xúc động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Mới đây, tại hội trường UBND xã Trà Leng, địa điểm tiếp nhận các chuyến hàng cứu trợ và những lời động viên từ khắp mọi miền Tổ quốc ngay sau thảm họa gần 5 năm trước, nhiều người ngạc nhiên khi chứng kiến một khung cảnh khác hẳn. Xã Trà Leng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Trà Leng, Trà Dơn thuộc H.Nam Trà My (Quảng Nam cũ). Hội trường UBND xã cũ cũng được sử dụng làm hội trường UBND xã mới.

Không còn là những gương mặt thất thần hay những đôi mắt đẫm lệ, thay vào đó là ánh mắt lấp lánh sự đồng cảm, sẻ chia của bà con khi đến tham gia chương trình phát động ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai hồi cuối tháng 7.2025.

Già Hồ Văn Đề (dân tộc M'Nông, ở thôn 5, xã Trà Leng) không còn xa lạ với nhiều người. Già là nạn nhân sống sót sau thảm họa lở đất, nhưng đã vĩnh viễn mất đi 8 người thân gồm cháu, con, dâu, rể… Quay lại với thời khắc định mệnh chiều 28.10.2020, hình ảnh già Đề đứng giữa đống đổ nát tại ngôi làng mang tên mình, khản giọng gọi tên từng người thân trong vô vọng đã làm bao người rơi nước mắt.

Giờ đây, tại hội trường UBND xã, lại một lần nữa già Đề trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hình ảnh già, với cánh tay bó bột sau một tai nạn, dẫn đầu người làng đến tham gia quyên góp khiến những người có mặt đều xúc động.

"Trà Leng sẽ không bao giờ quên ân tình ngày trước. Khi làng chìm trong đau thương, người dân cả nước đã dang rộng vòng tay giúp đỡ tinh thần, vật chất để người làng vượt qua nỗi đau. Dân mình hiểu rằng nếu không có sự chung tay của mọi người, Trà Leng sẽ không thể vực dậy được như ngày hôm nay", già Hồ Văn Đề chia sẻ.

Với tấm lòng ấy, khi chính quyền gửi đi thông điệp "người dân xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát vì thiên tai", người Trà Leng đã không ngần ngại. Để có chút kinh phí ủng hộ, từ nhiều ngày trước đó, già Hồ Văn Đề cùng hàng chục hộ đồng bào M'Nông, Ca Dong tích góp những khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Họ còn mang thêm vài buồng chuối, nông sản trên rẫy… đến quyên góp. Mỗi đồng tiền, mỗi bó rau, mỗi trái chuối đều chứa đựng tấm lòng tương thân tương ái và cả nỗi niềm "đền đáp ân tình" vẫn luôn ấp ủ.

"Từng chịu nỗi đau lớn do thiên tai gây ra nên hơn ai hết, dân làng mình hiểu được những gì mà người dân các tỉnh phía bắc đang phải gánh chịu. Già cũng như người làng rất mong mọi người sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", già Đề bày tỏ.

Lãnh đạo xã Trà Leng quyên góp, ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Vừa trở về sau chuyến đi rẫy, anh Hồ Văn Đông (35 tuổi), một người dân ở Trà Leng, vội đến trung tâm xã xếp hàng để ghi danh vào sổ quyên góp. Anh đã mất vợ và đứa con gái 8 tháng tuổi trong trận lở đất năm 2020, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích. Nỗi đau ấy tưởng chừng như đã bào mòn tất cả, nhưng lại trở thành động lực để anh tiếp tục sống. "Lúc đó, mình chới với trong nỗi đau mất người thân, mất tất cả. Nhưng rồi vẫn phải gắng gượng để nuôi 2 con nhỏ. Vì vậy, khi xem được những đoạn phim, hình ảnh tang thương từ các vùng bị thiên tai, mình thấy đau lòng vô cùng. Hơn ai hết, cảm giác này mình đã trải qua rồi", anh Đông tâm sự.

Căn nhà kiên cố mà 3 cha con anh Đông đang ở hiện nay cũng được xây dựng từ sự đóng góp của người dân cả nước. Chính vì thế, ân tình này anh và người dân Trà Leng sẽ không bao giờ quên. "Ngoài số tiền tích góp, còn có thêm chút ít từ việc bán mấy bó rau rừng, ít cá dưới suối. Dù chỉ là vài ba trăm ngàn, của ít lòng nhiều, nhưng mình mong sẽ giúp một ai đó sớm vượt qua giai đoạn khó khăn", anh Đông chân thành.

Người dân xã Trà Leng đến ghi danh vào sổ quyên góp, ủng hộ đồng bào Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khu tái định cư Bằng La ẢNH: MẠNH CƯỜNG

N HƯ MỘT LẼ TỰ NHIÊN...

Trở lại vùng đất Trà Leng hôm nay, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến một sức sống mới đầy mãnh liệt đã hiện rõ nơi rừng thẳm. Những ngôi nhà kiên cố, khang trang ở khu tái định cư Bằng La được xây bằng tình thương, bằng sự chung tay của cộng đồng cả nước và chính quyền địa phương. Dù vết sẹo của vụ lở núi kinh hoàng vẫn còn lưu lại đó, nhưng giờ đây cuộc sống ở Trà Leng đã trở lại quỹ đạo bình yên.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết chương trình quyên góp giúp đồng bào vùng bão lũ đã nhận được hơn 156 triệu đồng chỉ sau một thời gian ngắn. Với một xã vùng cao, nơi đời sống người dân vẫn còn nhiều khó khăn như Trà Leng, con số này thực sự ấn tượng.

"Những đóng góp của chính quyền và người dân địa phương sẽ không là gì so với thiệt hại mà đồng bào miền Trung, miền Bắc gánh chịu. Tuy số tiền không lớn, nhưng chính quyền và người dân Trà Leng mong rằng sẽ góp một phần công sức nhỏ bé giúp người dân xã Nhôn Mai của tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn ban đầu, sớm ổn định cuộc sống", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa nhấn mạnh Trà Leng từng trải qua thảm họa sạt lở đất nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng nhiều người, cuốn trôi tài sản, nhà cửa... Trong hoạn nạn, bà con xã Trà Leng nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là nghĩa tình sâu nặng, là nguồn động viên quý báu để giúp Trà Leng vực dậy sau đau thương. Chính vì vậy, khi thấy các địa phương khác gặp hoạn nạn, người dân Trà Leng hiểu sâu sắc những mất mát đó và coi việc chung tay chia sẻ là một lẽ tự nhiên, là một phần trách nhiệm của mình.

"Trong những lúc gian nan, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách lại càng được phát huy mạnh mẽ", ông Châu Minh Nghĩa quả quyết.