Chung dòng máu Lạc Hồng: Người giữ hồn tiếng Việt giữa lòng Romania

Giữa cộng đồng người Việt ngày càng đông đảo tại Romania, ông Đặng Xuân Lộc, doanh nhân người Việt tại Romania, nổi bật không chỉ bởi sự thành đạt trong công việc, mà còn bởi vai trò như một người giữ hồn văn hóa, đặc biệt là việc bảo tồn tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên xa quê hương.

Cú sốc khi quên tiếng mẹ đẻ

Năm 1994, ông Lộc (lúc này 19 tuổi) sang Romania du học tại một thành phố không có cộng đồng người Việt nào ngoài ông. Sau nhiều năm học tập và hòa nhập, ông kết hôn với một phụ nữ bản địa, bắt đầu cuộc sống gia đình nơi đất khách. Những tưởng mọi việc suôn sẻ, mãi đến hơn 1 thập niên sau khi trở lại VN thăm gia đình, ông Lộc mới thực sự cảm nhận một "cú sốc".

Ông Đặng Xuân Lộc ẢNH: NVCC

Khi về quê, nghe người thân nói tiếng Việt, ông Lộc vẫn hiểu, nhưng lại không thể trò chuyện mạch lạc. Thậm chí, đứng trước bố mẹ, ông thấy khó diễn đạt trọn vẹn tình cảm của mình bằng tiếng mẹ đẻ như trước. Đó là một cảm giác làm ông hụt hẫng đến nghẹn ngào.

Từ trải nghiệm đó, ông Lộc nhận ra: Nếu một người lớn như ông còn có thể mất dần tiếng mẹ đẻ, thì con em sinh ra ở nước ngoài sẽ còn dễ mất gốc hơn nhiều. Kể từ đó, ông bắt đầu hành trình dài hơi để giữ gìn tiếng Việt, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cộng đồng.

Đối với ông Lộc, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp mà là linh hồn của bản sắc dân tộc. Ông thường nói: "Khi nào còn cái nết, còn cái sắc mặt, còn cái hồn của người Việt thì chúng ta phải giữ tiếng Việt. Đó là bản chất, là nghĩa vụ".

Với niềm tin ấy, ông Lộc luôn nhấn mạnh vai trò của mỗi người VN ở nước ngoài như một "đại sứ văn hóa", người có trách nhiệm truyền lại cho thế hệ sau những giá trị truyền thống, khởi đầu bằng tiếng mẹ đẻ.

Cộng đồng người Việt tại Romania ban đầu rất nhỏ, chỉ vài chục người. Nhưng đến nay, con số đã tăng lên khoảng 10.000 người, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Trong bối cảnh đó, nỗ lực gìn giữ tiếng Việt càng trở nên cần thiết và cấp bách.

Từ lớp học hè đến hoài bão lớn

Ngay khi nhận thức rõ nguy cơ mất tiếng Việt trong cộng đồng, ông Lộc đã bắt tay vào hành động. Cùng với sự hỗ trợ của Đại sứ quán VN tại Romania, ông tham gia tổ chức các lớp học tiếng Việt vào mùa hè cho con em người Việt, mời giáo viên từ VN sang giảng dạy.

Ông Đặng Xuân Lộc (thứ 3 từ phải sang) tham dự khóa tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài, do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức ẢNH: NVCC

Khai giảng lớp học hè tiếng Việt năm 2025 tại Romania ẢNH: HỘI NGƯỜI VN TẠI ROMANIA

Người VN ở Romania đã và đang hưởng ứng tích cực phong trào dạy và học tiếng Việt, thể hiện qua việc thường xuyên cử người tham gia khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người VN ở nước ngoài và duy trì lớp học hè tiếng Việt hằng năm cho con em cộng đồng từ năm 2001 đến nay.

Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, ông Lộc cũng chủ động về nước tham gia các khóa tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt cho người Việt ở nước ngoài, do Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức. Ông cho biết: "Phương pháp truyền thống không còn phù hợp với trẻ em sinh ra ở nước ngoài. Cần đổi mới, linh hoạt và gần gũi hơn".

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn thừa nhận: Chỉ dạy trong 1 tháng hè mỗi năm là chưa đủ. Trẻ em sống trong môi trường bản xứ dễ quên tiếng Việt, nhất là khi không thấy tính thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Bản thân ông từng nỗ lực rất nhiều để dạy tiếng Việt cho 2 người con của mình, nhưng kết quả không như mong muốn vì thiếu môi trường giao tiếp thường xuyên.

Không chấp nhận thất bại, ông Lộc tiếp tục trăn trở, thử nghiệm nhiều cách làm mới. Một trong những ý tưởng đang được ông nghiên cứu triển khai là tổ chức các lớp học tiếng Việt cuối tuần, ngắn gọn nhưng thường xuyên. Theo ông, tính đều đặn và liên tục sẽ giúp trẻ em duy trì khả năng tiếng Việt tốt hơn.

Ngay cả trong thời gian dịch Covid-19, khi mọi hoạt động bị gián đoạn, ông vẫn duy trì các lớp học tiếng Việt trực tuyến. Dù số lượng học sinh không nhiều, nhưng ông coi đó là cách "giữ ngọn lửa" không tắt trong cộng đồng.

Một trong những dự án lớn mà ông Lộc đang ấp ủ là thành lập Trung tâm Văn hóa VN tại Romania, một không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi tổ chức các lớp học tiếng Việt, giao lưu văn nghệ, đọc thơ, ra mắt sách và tổ chức ngày hội văn hóa truyền thống.

"Trung tâm sẽ là nơi con em cộng đồng gắn bó với cội nguồn, hiểu và tự hào về văn hóa dân tộc. Khi các cháu yêu tiếng Việt, các cháu sẽ tự nhiên gìn giữ bản sắc Việt", ông Lộc kỳ vọng.

Mang tiếng Việt đến với người bản xứ

Không chỉ dừng lại ở cộng đồng người Việt, ông Lộc còn muốn giới thiệu tiếng Việt đến với chính người Romania. Ông bắt đầu bằng việc dịch một số cuốn sách VN sang tiếng Romania, xuất bản dưới dạng song ngữ để lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt.

Ông Đặng Xuân Lộc (thứ 2 từ trái sang) cùng Đại sứ VN tại Romania Đỗ Đức Thành trong một sự kiện của cộng đồng học võ thuật VN ẢNH: ĐSQ VN TẠI ROMANIA

Mong muốn lớn hơn của ông là xây dựng lớp học tiếng Việt cho người Romania bản địa. Ông tin rằng khi người nước ngoài học và sử dụng tiếng Việt, đó sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho giá trị của ngôn ngữ Việt. Cũng qua đó, con em người Việt sẽ có thêm động lực gìn giữ thứ tiếng thân thương mà cha ông đã để lại.

"Người Việt học tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn… thì người nước ngoài cũng có thể học tiếng Việt. Ngày nào đó, tiếng Việt trở thành ngôn ngữ được yêu thích tại Romania, đó sẽ là một chiến thắng lớn của cộng đồng", ông Lộc chia sẻ.

Hành trình của ông Đặng Xuân Lộc không chỉ là việc dạy tiếng Việt. Đó còn là hành trình gìn giữ linh hồn dân tộc nơi đất khách. Trong mỗi lớp học, mỗi cuốn sách, mỗi buổi sinh hoạt văn hóa, ông không chỉ dạy chữ, mà còn truyền lại tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt.

"Chúng ta là người Việt dù ở bất cứ đâu. Khi còn nói tiếng Việt, hiểu tiếng Việt, thì ta vẫn giữ được phần hồn của mình", ông Lộc khẳng định.