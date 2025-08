Chung dòng máu Lạc Hồng: Về quê cha đất tổ để du học

Với họ, đến VN học không chỉ đơn thuần là hành trình phát triển tương lai mà còn là chuyến trở về cội nguồn, khẳng định bản sắc và gắn kết với truyền thống dân tộc.

Không ít bạn trẻ chọn ngành y, con đường vốn nhiều gian nan, thử thách nhưng cũng rất cao quý. Họ tin rằng với vốn hiểu biết về văn hóa nguồn cội và lòng gắn bó với đất mẹ, bản thân có thể trở thành cầu nối nhân ái giữa các cộng đồng, đồng thời đóng góp một phần sức lực cho sự phát triển của quê hương.

Dù phải rời xa gia đình, học tập nơi đất khách quê người, những kiều bào trẻ ấy vẫn kiên trì bám lớp, rèn luyện không ngừng, ôm ấp giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Từ thủ đô Vientiane đến Huế

Tiêu biểu là trường hợp của hai chị em Moungkhounsin Vilatda (tên tiếng Việt là My) và Moungkhounsin Alisa (tên tiếng Việt là Linh), người Lào gốc Việt, hiện là sinh viên tại Huế.

Chị em Linh (trái) và My trong lần thăm các di tích lịch sử ở VN ẢNH: NVCC

Gia đình My và Linh có gốc ở Hà Nội. Cha mẹ các em sang Lào lập nghiệp từ hàng chục năm trước. Người đi trước là ba, một người luôn mang nặng tình cảm với quê hương, sau đó kết hôn với mẹ và cùng nhau định cư lâu dài tại thủ đô Vientiane (Lào).

Hai chị em đều sinh ra và lớn lên ở Lào, nhưng từ bé đã được tiếp xúc và nuôi dưỡng trong môi trường đậm bản sắc Việt. Khi đến tuổi đi học, cả hai theo học tại Trường Nguyễn Du, một ngôi trường dành riêng cho con em người Việt tại địa phương.

Tại đây, mỗi ngày các em được học tiếng Việt, được tham gia những hoạt động truyền thống của dân tộc như: ngày Nhà giáo VN, Tết Trung thu, lễ Quốc khánh, ngày sinh Bác Hồ… "Những hoạt động ấy khiến chúng tôi cảm thấy như đang được sống trên mảnh đất quê hương của ba mẹ mình", My chia sẻ.

Không chỉ ở trường mà tại nhà, ba mẹ cũng luôn chú trọng dạy hai cô con gái theo nếp sống Việt từ ngôn ngữ, ẩm thực đến các quy tắc ứng xử. Hai chị em được học tiếng Việt từ nhỏ, được nghe chuyện cổ tích VN, và đặc biệt là giữ những phong tục truyền thống trong các dịp lễ tết.

Linh chia sẻ: "Tết Nguyên đán là thời điểm cả nhà tôi luôn háo hức. Mặc dù ở Lào, nhưng năm nào ba mẹ cũng chuẩn bị mâm cúng giao thừa, đi chúc tết họ hàng và đến chùa cầu an đầu năm giống như ở VN vậy. Đó là thời điểm hai chị em thích nhất trong năm".

Chính tình yêu với văn hóa và ngôn ngữ Việt, cùng sự động viên của gia đình, đã thôi thúc hai chị em quyết định sang VN du học sau khi tốt nghiệp THPT. Nhờ học tập chăm chỉ, My và Linh đã nhận được học bổng của Đại sứ quán VN tại Lào và trúng tuyển vào ngành y đa khoa, Trường ĐH Y Dược Huế, một trong những cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu tại miền Trung.

My cho biết: "Em chọn ngành y vì yêu thích công việc cứu người, và em tin rằng học ngành y ở VN sẽ có cơ hội tiếp xúc với thầy cô giỏi, hệ thống bệnh viện lớn, cũng như nhiều mô hình thực hành tiên tiến. Hơn nữa, nhờ có học bổng nên gia đình em cũng giảm bớt được nhiều áp lực tài chính".

Đến nay, sau 4 năm sống và học tại Huế, My nói rằng cô đã quá quen với nơi này, không khác gì so với Lào. Bởi từng con đường, con người, ngôn ngữ ở thành phố mộng mơ bên dòng sông Hương không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi giúp cô hiểu rõ hơn về bản sắc dân tộc mình. Do đó, việc rời Lào sang VN du học không có nghĩa là đi xa, mà là đang trở về với nguồn cội.

Còn Linh, hiện là sinh viên năm 2, cũng nói rằng mình chọn ngành y bởi có tình yêu với nghề. Đặc biệt, việc có chị gái làm người đồng hành trong cuộc sống và học tập là một nguồn động viên rất lớn. Cô chia sẻ sau khi ra trường, mong muốn được làm việc tại các bệnh viện ở VN và cống hiến sức lực nhỏ bé ở quê hương này.

Khát vọng của chàng trai từ Phnom Penh

Không riêng các bạn trẻ từ Lào, nhiều kiều bào ở Campuchia cũng có cùng lý tưởng, mục tiêu tương lai như trường hợp của Vann Bora. Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Phnom Penh, trong một gia đình Việt kiều có truyền thống lâu đời, Bora từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường đậm chất Việt.

Vann Bora (bìa phải) ước mong trở thành bác sĩ để trả ơn quê hương ẢNH: P.H

Gia đình Bora có ba là bác sĩ, mẹ làm nội trợ, ông bà từng sống bằng nghề đánh cá. Dù sống ở nước ngoài, nhưng nếp sống Việt chưa bao giờ vơi đi trong ngôi nhà của Bora từ thời ông bà cho đến con cháu. "Đó là sống như người Việt, ăn món Việt, nói tiếng Việt", Bora nói.

Bora còn được ba kể về lịch sử VN qua những câu chuyện hào hùng như thời vua Hùng dựng nước và giữ nước, chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền, hay ngày thống nhất đất nước 30.4.1975. Những câu chuyện đó dần dần nuôi dưỡng trong cậu tình yêu sâu sắc với quê hương đất tổ. Bora luôn hình dung người Việt ở VN là những người yêu nước, luôn đồng lòng và cực kỳ dũng cảm.

Khi còn là học sinh, Bora đã luôn quan tâm đến đồng bào người Việt tại Campuchia. Cậu thường cùng ba mẹ phát gạo cho kiều bào khó khăn, đóng góp mỗi khi ở VN gặp thiên tai. Dù chỉ là những đồng tiền tiết kiệm nhỏ, nhưng đó là cách để cậu thể hiện sự tri ân với nguồn cội.

"Ba tôi thường nói hãy học giỏi để có cơ hội trở về VN, cống hiến và trả ơn cho quê hương, nơi đã sinh ra ông bà mình. Chính lời căn dặn ấy đã thôi thúc tôi quyết tâm theo nghề y, nối tiếp ước mơ của ba", Bora chia sẻ.

Sau nhiều năm nỗ lực học tập, Bora đã đạt số điểm cao và nộp hồ sơ xin học bổng từ Hội Người Việt tại Campuchia. Từ hơn 1.000 hồ sơ đăng ký, cậu xuất sắc nằm trong nhóm 5 người được chọn. Bora chọn TP.HCM và Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là nơi viết tiếp ước mơ làm bác sĩ.

Cuối năm 2024, Bora sang VN, học tại Trường Dự bị đại học TP.HCM. Tháng 9 tới đây, cậu chính thức bước vào tháng ngày đầu tiên học ngành y.

"Tôi đã phải đợi một năm để được xét tuyển đi học. Tôi cảm thấy rất vui, tự hào về bản thân khi đã làm được điều mình mong ước. Tôi sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện ở trường hay trong thời gian học. Xa hơn, nếu tôi trở thành bác sĩ sẽ tìm công việc ổn định ở VN, tiếp tục giúp đỡ người khó khăn, cộng đồng như những gì ba tôi đã từng dặn dò", Bora bày tỏ.