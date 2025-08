Chung dòng máu Lạc Hồng: Chỉ có đoàn kết, đất nước mới có thể vươn mình

Muốn vươn mình bước vào kỷ nguyên mới mà không đoàn kết thì làm sao được? Làm sao có thể tăng trưởng kinh tế 2 con số trong tình hình thế giới hiện nay?

"Quan trọng hơn là tăng trưởng kinh tế, đất nước vươn mình bước vào kỷ nguyên mới để làm gì? Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói, để người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Vậy thì không đoàn kết, không triệu người như một có làm được không? Không đoàn kết, tôi cho là không làm được", TS Nguyễn Viết Chức nói.

TS Nguyễn Viết Chức ẢNH: GIA HÂN

K HÔNG ĐOÀN KẾT SẼ KHÔNG THÀNH CÔNG

Trong bài viết Sức mạnh của đoàn kết mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định, tinh thần đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý báu, tạo nên sức mạnh của dân tộc VN?

Đoàn kết là một truyền thống văn hóa của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, chính tinh thần đoàn kết đã tạo cho nước VN nhỏ bé tồn tại và đánh thắng nhiều cuộc xâm lăng mà những kẻ xâm lược đều mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần về mọi phương diện. Điều gì làm cho chúng ta chiến thắng? Bác Hồ từng nói: "Sức mạnh của nhân dân vô địch là bởi đoàn kết triệu người như một thì mới tạo ra được làn sóng vô cùng mạnh mẽ, nhấn chìm mọi kẻ thù xâm lược, cuốn phăng mọi trở lực trên con đường đi". Dân tộc chúng ta đã làm được điều này. Chúng ta chiến thắng chính bằng sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Tinh thần đoàn kết của VN không phải khẩu hiệu. Đó là sự đoàn kết sinh ra từ nhu cầu sinh tồn, từ lịch sử phải đấu tranh để giữ nước và dựng nước, đấu tranh với thiên tai, địch họa. Nói cách khác, đoàn kết đã "ngấm vào máu", trở thành bản chất, đi vào lịch sử hàng ngàn năm của người VN.

Tinh thần đoàn kết càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước đang thực hiện những cuộc cải cách mang tính cách mạng để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc, thưa ông?

Cứ vào mỗi bước ngoặt của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, khi đất nước khó khăn nhất thì chính tinh thần đại đoàn kết đã trở thành "mạch nguồn" sức mạnh giúp đất nước vượt qua tất cả khó khăn, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Vì vậy, tinh thần đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh cho chính thời đại mới này. Đây là thời đại mà người ta tưởng chừng "mạnh ai nấy đi", nhưng "muốn đi xa phải đi cùng nhau". Đoàn kết toàn dân tộc ở thời điểm này có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Bác Hồ từng nói: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Chúng ta hướng tới kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là để dân được hạnh phúc, tự do. Vì vậy, đoàn kết lúc này không chỉ là đoàn kết nhau lại, siết chặt đội ngũ để đánh thắng quân thù mà là đoàn kết để "không ai bị bỏ lại phía sau", là để "chia ngọt sẻ bùi", để "trên dưới đồng lòng", triệu người như một, toàn dân tộc cùng hướng về một mục tiêu chung: đất nước phát triển, người dân ấm no, hạnh phúc.

Đơn cử, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, xây dựng chính quyền 2 cấp hiện nay, chắc chắn có nhiều khó khăn, tâm tư. Đoàn kết lúc này là phải sẻ chia, nhường nhịn lẫn nhau, đoàn kết vì lợi ích chung, mục tiêu chung. Không đoàn kết sẽ không thành công.

Trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN cho các tập thể và cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương đất nước, tại chương trình Xuân Quê hương 2025 ẢNH: THẢO PHẠM

M ẶT TRẬN LÀM CHÍNH LÀ DÂN LÀM

Trong bài viết Sức mạnh của đoàn kết, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, cần phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trước các quyết sách cải cách. Ông đánh giá thế nào về vai trò của Mặt trận Tổ quốc VN trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc?

Kể từ khi ra đời trong cao trào cách mạng do Đảng lãnh đạo mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (tháng 11.1930), Mặt trận Tổ quốc VN đã thể hiện vai trò to lớn trong suốt chiều dài lịch sử gần 100 năm qua của đất nước. Chúng ta nhớ rằng, vào thời điểm Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng ta chỉ có khoảng 5.000 đảng viên hoạt động bí mật. Vậy lực lượng từ đâu ra? Đó chính là Mặt trận Việt Minh - tổ chức mà ngay khi đặt chân về nước năm 1941, Bác Hồ đã ngay lập tức nghĩ tới việc thành lập.

Mặt trận được sinh ra để thực hiện đại đoàn kết toàn dân, tất cả mọi tầng lớp, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, trai gái, miền xuôi hay miền ngược. Mặt trận thật sự là trung tâm đoàn kết tất cả các lực lượng cho nên chúng ta mới có Cách mạng Tháng Tám thành công. Vai trò của Mặt trận tạo sức mạnh vô cùng to lớn, đặc biệt trong cách thức đoàn kết.

Sau khi đất nước bước vào giai đoạn đổi mới, Mặt trận Tổ quốc VN tiếp tục đóng vai trò tập hợp, vận động quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Cán bộ Mặt trận từ T.Ư đến địa phương là những người sát dân nhất, gần dân nhất, nói đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân và do vậy có vai trò, tác động rất lớn.

Nhưng không chỉ là tuyên truyền, vận động, rất nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước đưa ra được Mặt trận trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện như phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hay chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được triển khai và hoàn thành trong tháng 8 này. Mặt trận làm chính là dân làm. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng làm mới có thể thông suốt từ trên xuống dưới, mới có được kết quả tốt đẹp như thế.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần làm gì để phát huy tối đa vai trò quan trọng này, như Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, thưa ông?

Mặt trận đã làm rất tốt việc tập hợp, vận động quần chúng nhân dân. Giờ đây, Mặt trận Tổ quốc đang tập hợp những đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có uy tín, có truyền thống hoạt động như Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động. Đây là cơ hội để Mặt trận phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện ý chí, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Kỷ nguyên mới không chỉ xóa đói giảm nghèo mà người dân phải biết làm giàu nữa để ấm no hạnh phúc. Mặt trận cũng phải làm việc đó. Trong kỷ nguyên mới này, vai trò của thanh niên rất lớn trong việc làm giàu, lập nghiệp, khởi nghiệp cũng như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng là lúc cần phát huy vai trò của giai cấp công nhân, tinh thần hy sinh không quản ngại khó khăn của cựu chiến binh, Hội Nông dân…

Quan trọng hơn, để đất nước có thể bước vào kỷ nguyên mới, việc tập hợp, đoàn kết những người VN ở nước ngoài vô cùng quan trọng. Người VN dù ở đâu cũng là "con Lạc, cháu Hồng", dù ở đâu cũng phải đoàn kết. Chúng ta đang thiết kế nhiều chính sách để mời những người có năng lực, tài giỏi ở nước ngoài về để xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới. Tôi cho rằng Mặt trận cũng cần chủ động hơn nữa trong việc này.

Mặt trận không chỉ sâu sát, tìm hiểu, chia sẻ với cuộc sống của kiều bào để tuyên truyền, vận động những chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời cũng là cầu nối, truyền tải những góp ý của cộng đồng đến Đảng, Nhà nước. Thu hút người tài đã cần, nhưng trọng dụng nhân tài còn quan trọng hơn. Chỉ khi tất cả người VN trong nước cũng như nước ngoài thành một khối đại đoàn kết "một lòng", chúng ta mới vượt được khó khăn, trở thành nước phát triển có thu nhập cao như mục tiêu đề ra.

Xin cảm ơn ông!