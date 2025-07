Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển đất nước xứng tầm với công lao các thế hệ đi trước

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025), sáng 21.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (P.Thới Sơn, tỉnh An Giang), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương đã dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt 81 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia và trong nước.

Đây là các liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đóng quân trên địa bàn tỉnh An Giang tìm và quy tập trong mùa khô 2024 - 2025. Trong đó, có 80 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc và 1 hài cốt liệt sĩ được thân nhân đón nhận để đưa về quê an táng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ truy điệu ẢNH: TRẦN NGỌC

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết cả nước đang chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách để bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; vững tin bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, xứng tầm với mong muốn của nhân dân, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động tưởng nhớ các liệt sĩ trong lễ truy điệu ẢNH: TRẦN NGỌC

Hiện nay, cả nước có 23 đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện nhiệm vụ ở trong nước và trên địa bàn của Lào và Campuchia; trong đó các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9 được giao nhiệm vụ triển khai công tác trong nước và tại Campuchia.

Từ năm 2001 đến nay, các cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9, trong đó có các Đội K90, K91, K92, K93, đã tìm kiếm, quy tập được 11.533 hài cốt liệt sĩ (tại Campuchia là 8.188 hài cốt liệt sĩ, có 561 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính; trong nước là 3.345 hài cốt liệt sĩ, có 264 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính) để bàn giao về các địa phương tiến hành lễ truy điệu, an táng.

Lãnh đạo tỉnh An Giang tưởng nhớ các liệt sĩ trong lễ truy điệu ẢNH: TRẦN NGỌC

Dịp này Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, tặng quà các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Quân khu 9.