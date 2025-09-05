Chung dòng máu Lạc Hồng: Khát vọng nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại Việt Nam

Tiến sĩ (TS) Dương Thanh Tài hiện là nhà vật lý y khoa, phụ trách hỗ trợ lâm sàng tại Trung tâm ung thư Abben, Bệnh viện (BV) Spencer (Mỹ). Trước đó, anh đã từ chối lời mời tham gia nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Harvard danh tiếng và chọn làm việc tại BV để được trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân, đồng thời mang ước mơ đưa kiến thức, kinh nghiệm của mình đóng góp vào sự phát triển của nền y học VN.

TS Dương Thanh Tài thời điểm còn làm việc tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai ẢNH: NVCC

G ẮN BÓ VÀ CỐNG HIẾN TẠI VN

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp đại học, anh Dương Thanh Tài về làm việc tại Khoa Ung bướu và y học hạt nhân của BV đa khoa tỉnh Đồng Nai. Tại đây, với vai trò là kỹ sư y học hạt nhân đầu tiên của BV, anh đã trực tiếp triển khai và vận hành kỹ thuật xạ trị điều biến cường độ (IMRT) - một kỹ thuật tiên tiến cho phép điều chỉnh cường độ chùm tia xạ theo từng vùng của khối u, giúp tập trung liều bức xạ cao vào khối u trong khi giảm liều tới các mô lành xung quanh. Việc áp dụng IMRT đã nâng cao độ chính xác và hiệu quả điều trị, đồng thời giảm tác dụng phụ, cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư ngay tại tuyến tỉnh.

Sau hơn 10 năm công tác tại đây, vào năm 2020, anh Dương Thanh Tài chính thức nhận quyết định công nhận học vị và cấp bằng TS của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia TP.HCM).

TS-BS Trương Thiết Dũng, nguyên Phó giám đốc BV đa khoa tỉnh Đồng Nai, nhớ lại: "Việc xạ trị là sự kết hợp giữa bác sĩ và kỹ sư y học hạt nhân. Sau khi bác sĩ đưa ra chỉ định và phác đồ xạ trị, việc tính toán liều bức xạ, lựa chọn góc chiếu, lập kế hoạch phân bố liều và đảm bảo vận hành máy xạ trị an toàn, chính xác… hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của kỹ sư vật lý y học".

TS Dương Thanh Tài mong sớm được mang những kiến thức, kinh nghiệm của mình đóng góp vào sự phát triển của nền y học VN ẢNH: NVCC

Cũng theo TS-BS Dũng, trong suốt 10 năm làm việc, TS Dương Thanh Tài đã đóng vai trò chính không nhỏ trong việc điều hành và lập kế hoạch xạ trị, đồng thời hướng dẫn các kỹ sư trẻ tại BV. Khi anh chuyển công tác, khoa mất đi một nhân sự chủ chốt, để lại khoảng trống lớn về chuyên môn.

Năm 2021, TS Dương Thanh Tài hợp tác chuyên môn với BV ĐH Y Dược Shing Mark (Đồng Nai) để triển khai và vận hành hiệu quả hệ thống máy xạ trị gia tốc Halcyon, thế hệ máy xạ trị hiện đại bậc nhất tại VN thời điểm đó.

Theo BS CKII Sử Sơn, nguyên Giám đốc chuyên môn BV ĐH Y Dược Shing Mark, TS Dương Thanh Tài là người có ý thức trách nhiệm cao, phối hợp nhóm tốt với các bác sĩ và đặc biệt tận tâm với bệnh nhân.

B ƯỚC NGOẶT VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN RA THẾ GIỚI

Sau hơn một thập niên cống hiến trong môi trường lâm sàng, TS Dương Thanh Tài quyết định chuyển sang môi trường học thuật, tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để truyền cảm hứng và chia sẻ kiến thức cho sinh viên.

Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục hành trình bước ra thế giới với chương trình nghiên cứu sau TS tại Trường ĐH Western (Canada). Nghiên cứu của anh tập trung vào việc phát triển mô phỏng Monte Carlo và liệu pháp phóng xạ nhắm trúng đích (Targeted Radionuclide Therapy - TRT). Đây là một phương pháp "cá nhân hóa'' trong điều trị ung thư, trong đó mỗi bệnh nhân sẽ có một phác đồ điều trị được thiết kế riêng. Điểm đột phá của nghiên cứu này là giúp tính toán liều chính xác cho từng bệnh nhân mà không cần chụp thêm xạ hình SPECT/CT, từ đó tiết kiệm chi phí và tối ưu quy trình điều trị. Cách tiếp cận này hiện là một trong những xu hướng mà y học ung thư trên thế giới đang hướng tới.

TS Dương Thanh Tài chia sẻ: "Từ phòng thí nghiệm đến giường bệnh, hành trình của một nghiên cứu chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân. Tôi tin rằng chúng ta có thể bắt kịp xu hướng toàn cầu về cá nhân hóa điều trị trong xạ trị và y học hạt nhân, mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, hướng đến mục tiêu cuối cùng là cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn bằng những phương pháp điều trị chính xác hơn".

K ẾT NỐI VÀ ĐÓNG GÓP CHO Y HỌC VN

Hiện TS Dương Thanh Tài đã thành lập nhóm Cộng đồng vật lý y khoa VN (VMPC) với gần 4.700 thành viên. Đây là một không gian kết nối giữa các nhà vật lý y khoa trong và ngoài nước để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và cập nhật các kỹ thuật mới, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành.

Dù đang làm việc ở nước ngoài, TS Dương Thanh Tài vẫn tích cực góp phần nâng cao chất lượng điều trị ung thư tại VN thông qua việc tư vấn từ xa, tham gia đóng góp chuyên môn, hỗ trợ đào tạo hay kết nối tri thức quốc tế cho các BV trong nước. Anh tin rằng miễn là còn giữ được tâm huyết và trách nhiệm với ngành, thì khoảng cách địa lý không phải là rào cản.

"Tôi luôn mong muốn góp phần giúp ngành xạ trị trong nước tiệm cận trình độ quốc tế, để bệnh nhân VN, dù ở tuyến tỉnh, vẫn được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại, an toàn và hiệu quả", TS Dương Thanh Tài chia sẻ.

TS Dương Thanh Tài hiện sở hữu visa O-1A của Mỹ (visa dành cho những cá nhân có năng lực đặc biệt).

Để có được thành công nói trên, theo TS Dương Thanh Tài, đó là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ và không ngừng ước mơ với khát vọng cống hiến. "Hãy luôn tin vào ước mơ và không ngừng nỗ lực để biến ước mơ thành sự thật. Thành công không đến từ may mắn hay những con đường dễ dàng, mà là kết quả của sự kiên trì, học hỏi và vượt qua khó khăn từng ngày", TS Dương Thanh Tài gửi gắm thông điệp của mình đến các bạn trẻ tại VN.