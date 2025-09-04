Những dấu hiệu cần biết về ung thư ở thanh thiếu niên

Theo Tổ chức ung thư Mỹ (American Cancer Society), ở tuổi mới lớn, sức khỏe thường ổn định nên nhiều bạn trẻ có xu hướng chủ quan, ít đi khám bệnh định kỳ. Khi gặp triệu chứng như mệt mỏi, đau nhức, nổi cục u, bầm tím... họ thường cho rằng do học hành căng thẳng, hoạt động thể chất hoặc chấn thương thể thao. Điều này dẫn đến việc chẩn đoán ung thư bị chậm trễ.

Hiện nay, không có chương trình sàng lọc ung thư định kỳ cho nhóm tuổi 15 - 19, vì tỷ lệ mắc bệnh thấp. Tuy nhiên, một số bạn trẻ có nguy cơ cao hơn nếu trong gia đình có người mắc ung thư, hoặc mang đột biến gen di truyền. Những trường hợp này nên được theo dõi định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.