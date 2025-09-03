Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao người bệnh dễ bị cuốn vào 'chữa lành, thải độc, tiêu u tiêu xơ'?
Video Sức khỏe

Vì sao người bệnh dễ bị cuốn vào 'chữa lành, thải độc, tiêu u tiêu xơ'?

Trang Châu
Trang Châu
03/09/2025 05:00 GMT+7

Trong những năm gần đây, không ít người bệnh u tuyến giáp, u xơ tử cung, u vú lành tính, u gan, u nang buồng trứng, thậm chí cả ung thư đã xác định, lựa chọn những phương pháp "chữa lành tự nhiên", "giải độc tế bào", "cân bằng năng lượng" thay cho y học chính thống. Hiện tượng này lan rộng, tạo thành một "làn sóng niềm tin" khó kiểm soát.

BS.CKII Nguyễn Hữu Hoà (Phòng khám Pasteur clinic Đà Nẵng) cho rằng, có một số nguyên nhân khiến người bệnh không lựa chọn tin vào y học hiện đại. Nhiều bệnh nhân từng bị "dọa mổ" khi chưa có chỉ định rõ ràng, hoặc đã trải qua mổ - đốt - can thiệp rồi nghe người khác bảo "u lành mà cũng mổ". Khi tra cứu Google, họ dễ bắt gặp những câu chuyện tự chữa lành như "thoát mổ nhờ bài thuốc dân gian". Từ đó, họ cảm thấy bị lạm dụng y tế và quay lưng lại với hệ thống y tế, kể cả khi thật sự cần thiết.

Để lấy lại niềm tin vào y học trong người dân, BS.CKII Nguyễn Hữu Hoà khuyến cáo chỉ khi y học chính thống nói thật, tư vấn đủ, không hù dọa, không quá đà, thì mới lấy lại được niềm tin. Người bệnh có quyền từ chối can thiệp, nhưng họ cũng cần được trang bị kiến thức để từ chối đúng.

Vì sao người bệnh dễ bị cuốn vào 'chữa lành, thải độc, tiêu u tiêu xơ'? - Ảnh 1.

Nhiều người tin vào phương pháp chữa lành tự nhiên dù chưa được kiểm chứng khiến bỏ qua giai đoạn vàng chữa bệnh, hậu quả nặng nề

 

