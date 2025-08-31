Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Uống cà phê kèm trà có tốt cho sức khỏe?
Video Sức khỏe

Thiên Lan - Anh Trang
31/08/2025 10:34 GMT+7

Giữa nhịp sống bận rộn, việc uống cà phê kèm trà đã trở thành thói quen quen thuộc của nhiều người, mang lại cảm giác vừa tỉnh táo vừa thư giãn.

Nhiều người không thể uống cà phê mà thiếu ly trà đá hoặc bình trà nóng bên cạnh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, kết hợp uống cà phê và uống trà như vậy liệu có tốt cho sức khỏe?

Thực tế, nhiều sản phẩm bổ sung hiện nay cũng kết hợp chiết xuất trà xanh và caffeine - thành phần chính trong cà phê. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về những tác động cộng hưởng đối với sức khỏe của thói quen uống cà phê phổ biến này.

Uống cà phê kèm trà có tốt cho sức khỏe?- Ảnh 1.

Kết hợp cà phê và trà mang đến những lợi ích kép cho sức khỏe

ẢNH: AI

Chuyên gia Sarah Jividen, chuyên về chấn thương thần kinh và đột quỵ tại Trung tâm Y tế Đại học Los Angeles và tiến sĩ - dược sĩ Kristie Reed, thành viên Hội đồng y khoa của Mỹ, giải thích về những lợi ích kép của việc kết hợp cà phê và trà.

