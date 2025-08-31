Uống cà phê kèm trà có tốt cho sức khỏe?

Nhiều người không thể uống cà phê mà thiếu ly trà đá hoặc bình trà nóng bên cạnh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, kết hợp uống cà phê và uống trà như vậy liệu có tốt cho sức khỏe?

Thực tế, nhiều sản phẩm bổ sung hiện nay cũng kết hợp chiết xuất trà xanh và caffeine - thành phần chính trong cà phê. Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu về những tác động cộng hưởng đối với sức khỏe của thói quen uống cà phê phổ biến này.

Kết hợp cà phê và trà mang đến những lợi ích kép cho sức khỏe ẢNH: AI

Chuyên gia Sarah Jividen, chuyên về chấn thương thần kinh và đột quỵ tại Trung tâm Y tế Đại học Los Angeles và tiến sĩ - dược sĩ Kristie Reed, thành viên Hội đồng y khoa của Mỹ, giải thích về những lợi ích kép của việc kết hợp cà phê và trà.