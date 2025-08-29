Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Nước dừa từ lâu đã được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát, tự nhiên và khả năng giải khát tức thì. Không chỉ là thức uống quen thuộc ở vùng nhiệt đới, nước dừa còn được xem là nguồn bổ sung nước và dưỡng chất hiệu quả. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu việc uống nước dừa hằng ngày có thực sự tốt và an toàn cho sức khỏe?

Theo giáo sư Karina Rahmadia Ekawidyani, bác sĩ – giảng viên Khoa Dinh dưỡng tại Đại học IPB (Indonesia), và chuyên gia dinh dưỡng Hannah Van Ark, sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng True Vitality Nutrition LLC (Mỹ), nước dừa mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý.

Dù nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người, nước dừa không phù hợp trong mọi trường hợp. Người bị bệnh thận mạn tính được khuyến cáo hạn chế, do hàm lượng kali cao có thể gây tăng kali máu nguy hiểm. Ngoài ra, trước và sau phẫu thuật ít nhất 2 tuần, việc uống nước dừa cũng nên tránh vì có thể ảnh hưởng đến huyết áp và đường huyết, đặc biệt ở người đang dùng thuốc.