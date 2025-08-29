Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?
Video Sức khỏe

Uống nước dừa hàng ngày có tốt không?

Thiên Lan - Anh Trang
29/08/2025 10:42 GMT+7

Nước dừa là thức uống tự nhiên, mát lành và giàu giá trị dinh dưỡng. Theo các chuyên gia, việc uống hằng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chỉ khi được sử dụng với lượng vừa phải.

Nước dừa từ lâu đã được nhiều người yêu thích bởi vị ngọt mát, tự nhiên và khả năng giải khát tức thì. Không chỉ là thức uống quen thuộc ở vùng nhiệt đới, nước dừa còn được xem là nguồn bổ sung nước và dưỡng chất hiệu quả. Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là liệu việc uống nước dừa hằng ngày có thực sự tốt và an toàn cho sức khỏe?

Theo giáo sư Karina Rahmadia Ekawidyani, bác sĩ – giảng viên Khoa Dinh dưỡng tại Đại học IPB (Indonesia), và chuyên gia dinh dưỡng Hannah Van Ark, sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng True Vitality Nutrition LLC (Mỹ), nước dừa mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý. 

Uống nước dừa hàng ngày có tốt không? - Ảnh 1.

Nước dừa mang lại nhiều lợi ích nếu sử dụng hợp lý

ẢNH: AI

Dù nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người, nước dừa không phù hợp trong mọi trường hợp. Người bị bệnh thận mạn tính được khuyến cáo hạn chế, do hàm lượng kali cao có thể gây tăng kali máu nguy hiểm. Ngoài ra, trước và sau phẫu thuật ít nhất 2 tuần, việc uống nước dừa cũng nên tránh vì có thể ảnh hưởng đến huyết áp và đường huyết, đặc biệt ở người đang dùng thuốc.

Tin liên quan

Hiệu quả vượt ngoài mong đợi của món hạt chia ngâm nước dừa

Hiệu quả vượt ngoài mong đợi của món hạt chia ngâm nước dừa

Hạt chia ngâm nước dừa là loại thức uống tự nhiên giàu chất điện giải và khoáng chất. Uống hỗn hợp này mỗi sáng không chỉ giúp giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa mà còn giảm cholesterol và nhiều lợi ích khác.

Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh suy thận cấp

Khám phá thêm chủ đề

Nước dừa bù nước dinh dưỡng ngăn ngừa sỏi thận
