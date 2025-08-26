Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh suy thận cấp

Đặc biệt, loại quả nổi tiếng "tối kỵ" với thuốc tim và huyết áp là bưởi. Bưởi và nước ép bưởi là thực phẩm phổ biến nhất cần tránh nếu bạn đang dùng một số loại thuốc tim mạch. Chúng có thể tương tác với statin, thuốc hạ cholesterol, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc điều trị huyết áp cao. Ăn bưởi có thể làm chậm khả năng phân hủy các loại thuốc này của cơ thể và làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Điều này có thể gây đau cơ, chóng mặt và huyết áp thấp nguy hiểm. Đặc biệt, với statin, nó có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu và dẫn đến phân hủy cơ hoặc tiêu cơ vân, từ đó có thể dẫn đến suy thận cấp.

