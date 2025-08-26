Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh suy thận cấp
Video Sức khỏe

Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh suy thận cấp

Trang Châu - Thiên Lan
26/08/2025 12:50 GMT+7

Nhiều người lớn tuổi thường phải dùng thuốc tim mạch hoặc huyết áp. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm dù tốt với người bình thường, lại có thể gây tương tác nguy hiểm với thuốc, ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và an toàn.

Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh suy thận cấp

Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh suy thận cấp

Đặc biệt, loại quả nổi tiếng "tối kỵ" với thuốc tim và huyết áp là bưởi. Bưởi và nước ép bưởi là thực phẩm phổ biến nhất cần tránh nếu bạn đang dùng một số loại thuốc tim mạch. Chúng có thể tương tác với statin, thuốc hạ cholesterol, thuốc chẹn kênh canxi, thuốc điều trị huyết áp cao. Ăn bưởi có thể làm chậm khả năng phân hủy các loại thuốc này của cơ thể và làm tăng nồng độ thuốc trong máu. Điều này có thể gây đau cơ, chóng mặt và huyết áp thấp nguy hiểm. Đặc biệt, với statin, nó có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu và dẫn đến phân hủy cơ hoặc tiêu cơ vân, từ đó có thể dẫn đến suy thận cấp. 

Những người đang uống thuốc này không nên ăn bưởi để tránh bị suy thận cấp - Ảnh 1.

Statin trong bưởi có thể làm tăng nồng độ thuốc trong máu và dẫn đến phân hủy cơ hoặc tiêu cơ vân, từ đó có thể dẫn đến suy thận

 

 

Khi bước qua tuổi 40, cơ thể dần trải qua nhiều thay đổi sinh lý, trong đó chức năng gan và thận có xu hướng suy giảm. Để kéo dài tuổi thọ, mọi người cần chú ý các thói quen hằng ngày để bảo vệ gan, thận.

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
