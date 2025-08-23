Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?
Video Sức khỏe

Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

Trang Châu - Ngọc Quý
23/08/2025 10:20 GMT+7

Rau sống vốn giàu chất xơ, vitamin và chất chống ô xy hóa. Đây là những yếu tố tạo cảm giác no lâu, tăng cường chuyển hóa năng lượng. Đặc biệt, phương pháp chế biến rau cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và giảm mỡ.

Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?

Rau sống giữ lại tối đa các vitamin nhạy cảm với nhiệt như vitamin C và folate. Trong khi đó, rau nấu chín giúp cải thiện khả năng hấp thu các chất như carotenoid, một số loại khoáng chất, làm tăng độ mềm của rau và dễ tiêu hóa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Lợi ích đầu tiên cần kể đến của ăn rau sống là giúp giữ lại hàm lượng chất xơ cao và các dưỡng chất dễ bị mất do nhiệt độ cao. Lượng chất xơ được giữ nguyên có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no và kiểm soát lượng calo nạp vào. Những lợi ích này rất phù hợp với mục tiêu giảm cân, đặc biệt là với các loại thực vật có hàm lượng nước cao như rau lá xanh, bắp cải và ớt chuông.

Nên ăn rau sống hay nấu chín để tốt cho sức khỏe?- Ảnh 1.

Nên ăn rau sống hay rau được nấu chín để giảm cân

