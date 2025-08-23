Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) cho thấy vắc xin mRNA không cần nhắm vào một loại protein đặc hiệu nào trên khối u mà vẫn tạo ra phản ứng chống ung thư mạnh mẽ.

Chỉ cần kích hoạt hệ miễn dịch đủ mạnh cũng khiến ung thư trở nên "yếu đi" trước các đòn tấn công