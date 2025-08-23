Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư
Video Sức khỏe

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Thiên Lan - Trang Châu
23/08/2025 05:00 GMT+7

Trong nghiên cứu được công bố, vắc xin 'chống lại mọi loại ung thư' vừa được các nhà khoa học phát triển - đã cho thấy khả năng kích hoạt hệ miễn dịch và tiêu diệt khối u mạnh mẽ trong các thử nghiệm.

Tự động phát

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Đang chạy

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư

Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Bệnh nhân nước ngoài được cứu sống sau khi ngưng tim 95 phút

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Vì sao có tình trạng kháng thuốc nội tiết trong ung thư vú?

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm cân?

Cắt giảm hoàn toàn tinh bột liệu có giảm cân?

Sau khi uống cà phê, cần bỏ ngay những thói quen này

Sau khi uống cà phê, cần bỏ ngay những thói quen này

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) cho thấy vắc xin mRNA không cần nhắm vào một loại protein đặc hiệu nào trên khối u mà vẫn tạo ra phản ứng chống ung thư mạnh mẽ.

Kết quả tích cực từ việc thử nghiệm vắc xin chống ung thư- Ảnh 1.

Chỉ cần kích hoạt hệ miễn dịch đủ mạnh cũng khiến ung thư trở nên "yếu đi" trước các đòn tấn công

 

Tin liên quan

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Mỗi ngày trong cơ thể đều có những tế bào bị biến đổi gen, có khả năng trở thành ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc bệnh bởi cơ thể đã có những cơ chế phòng vệ tự nhiên.

Chất đạm, ăn chay, thịt đỏ và những điều cần biết!

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Khám phá thêm chủ đề

ung thư Vắc xin ung thư thử nghiệm vắc xin chống ung thư vắc xin ngừa ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận