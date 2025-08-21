Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng
Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Như Quyên - Trang Châu
21/08/2025 12:24 GMT+7

Một bữa sáng tốt cho sức khỏe cần phải có đủ chất dinh dưỡng. Dưới đây là một số gợi ý để bữa ăn sáng vừa ngon, vừa lành mạnh.

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Một bữa sáng tốt cần ưu tiên protein, chất xơ và vitamin, đồng thời kiểm soát khẩu phần hợp lý. Đây chính là "chìa khóa" để duy trì cơ thể khỏe mạnh, năng động suốt ngày dài.

Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng - Ảnh 1.

Trứng, yến mạch, bơ, rau... là những thực phẩm được khuyến cáo nên dùng cho bữa ăn sáng


Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Cơ thể chống ung thư bằng cách nào?

Mỗi ngày trong cơ thể đều có những tế bào bị biến đổi gen, có khả năng trở thành ung thư. Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc bệnh bởi cơ thể đã có những cơ chế phòng vệ tự nhiên.

Khám phá thêm chủ đề

ăn sáng đồ ăn sáng Yến mạch trứng Sữa tốt cho sức khỏe Bữa sáng
