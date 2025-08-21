Đừng bỏ qua những thức ăn tốt cho sức khỏe này trong bữa sáng

Một bữa sáng tốt cần ưu tiên protein, chất xơ và vitamin, đồng thời kiểm soát khẩu phần hợp lý. Đây chính là "chìa khóa" để duy trì cơ thể khỏe mạnh, năng động suốt ngày dài.

Trứng, yến mạch, bơ, rau... là những thực phẩm được khuyến cáo nên dùng cho bữa ăn sáng



