Vì sao người mắc 4 nhóm bệnh này cần cẩn trọng với sầu riêng?

Sầu riêng hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy bài tiết, nuôi dưỡng não bộ và tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cải thiện tâm trạng, giấc ngủ và ổn định huyết áp, theo trang tin sức khỏe MedPark Hospital.

Sầu riêng chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp kích thích nhu động ruột. Giàu các chất chống oxy hóa như flavonoid, carotenoid và polyphenol, loại quả này làm chậm lão hóa và giảm nếp nhăn. Beta-carotene trong sầu riêng hỗ trợ bảo vệ thị lực, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa giác mạc.

Tuy nhiên, có 4 nhóm người mắc bệnh cần cẩn trọng với sầu riêng.