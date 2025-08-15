Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Cà chua là loại quả quen thuộc trong mỗi căn bếp. Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp Katrina Sommer, từ Viện Ung thư OSF (Mỹ), cho biết những dưỡng chất có trong cà chua giúp chống viêm, hoạt động như chất chống oxy hóa, từ đó loại bỏ các gốc tự do vốn là nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư, theo trang tin sức khỏe HealthCare.org.

Nghiên cứu phân tích được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition cho thấy: Ăn nhiều cà chua giúp giảm 11% nguy cơ tử vong do ung thư.

Cà chua chứa lycopene, giúp phòng chống ung thư ẢNH : FREEPIK

Đặc biệt, cà chua chứa các hợp chất thực vật phytochemical - đặc biệt là lycopene. Tiêu thụ nhiều lycopene giúp giảm 5% nguy cơ ung thư tổng thể và giảm 16% nguy cơ tử vong do ung thư. Đặc biệt, lycopene rất hiệu quả với ung thư phổi, giúp giảm đến 17% nguy cơ phát triển.