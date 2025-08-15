Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư
Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Thiên Lan - Anh Trang
15/08/2025 21:38 GMT+7

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn, cà chua còn được các nhà khoa học chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene.

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Cà chua là loại quả quen thuộc trong mỗi căn bếp. Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng cao cấp Katrina Sommer, từ Viện Ung thư OSF (Mỹ), cho biết những dưỡng chất có trong cà chua giúp chống viêm, hoạt động như chất chống oxy hóa, từ đó loại bỏ các gốc tự do vốn là nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư, theo trang tin sức khỏe HealthCare.org.

Nghiên cứu phân tích được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition cho thấy: Ăn nhiều cà chua giúp giảm 11% nguy cơ tử vong do ung thư.

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư - Ảnh 1.

Cà chua chứa lycopene, giúp phòng chống ung thư

ẢNH : FREEPIK

Đặc biệt, cà chua chứa các hợp chất thực vật phytochemical - đặc biệt là lycopene. Tiêu thụ nhiều lycopene giúp giảm 5% nguy cơ ung thư tổng thể và giảm 16% nguy cơ tử vong do ung thư. Đặc biệt, lycopene rất hiệu quả với ung thư phổi, giúp giảm đến 17% nguy cơ phát triển.

Cà chua ung thư lycopene
