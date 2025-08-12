Nên ăn gì để phục hồi gan thận sau khi uống kháng sinh?

Sau đợt điều trị kháng sinh, nhiều người cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc gặp tình trạng giảm chức năng gan, thận tạm thời. Đây là lúc cần chế độ ăn hợp lý để giúp phục hồi nội tạng nhanh chóng.

Kháng sinh là loại thuốc cực kỳ quan trọng, giúp cứu sống nhiều trường hợp bị viêm nhiễm. Thế nhưng, kháng sinh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe gan và thận. Đây là 2 cơ quan chủ chốt lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Một số thực phẩm bạn có thể bổ sung vào bữa sáng để phục hồi sức khỏe gan, thận ẢNH: FREEPIK

Một số thực phẩm bạn có thể bổ sung vào bữa sáng để phục hồi sức khỏe gan, thận sau khi dùng kháng sinh.