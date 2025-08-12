Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nên ăn gì để phục hồi gan thận sau khi uống kháng sinh?
Video Sức khỏe

Nên ăn gì để phục hồi gan thận sau khi uống kháng sinh?

Ngọc Quý - Anh Trang
12/08/2025 17:39 GMT+7

Sau khi dùng kháng sinh, gan và thận – hai “bộ lọc” chính của cơ thể – phải hoạt động nhiều hơn để xử lý và đào thải độc tố. Điều này có thể khiến các cơ quan này chịu áp lực, thậm chí tổn thương nếu không được chăm sóc đúng cách.

Nên ăn gì để phục hồi gan thận sau khi uống kháng sinh?

Nên ăn gì để phục hồi gan thận sau khi uống kháng sinh?

Sau đợt điều trị kháng sinh, nhiều người cảm thấy cơ thể mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa hoặc gặp tình trạng giảm chức năng gan, thận tạm thời. Đây là lúc cần chế độ ăn hợp lý để giúp phục hồi nội tạng nhanh chóng.

Kháng sinh là loại thuốc cực kỳ quan trọng, giúp cứu sống nhiều trường hợp bị viêm nhiễm. Thế nhưng, kháng sinh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe ganthận. Đây là 2 cơ quan chủ chốt lọc và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Nên ăn gì để phục hồi gan thận sau khi uống kháng sinh?- Ảnh 1.

Một số thực phẩm bạn có thể bổ sung vào bữa sáng để phục hồi sức khỏe gan, thận

ẢNH: FREEPIK

Một số thực phẩm bạn có thể bổ sung vào bữa sáng để phục hồi sức khỏe gan, thận sau khi dùng kháng sinh.

Không chỉ là cách giải khát, nước còn được xem như “thuốc” giúp thanh lọc và cân bằng cơ thể. Vậy nên uống nước vào thời điểm nào trong ngày để tận dụng tối đa lợi ích của nước đối với sức khỏe?

Kháng sinh Gan thận chế độ ăn
