Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe?
Video Sức khỏe

Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe?

Thiên Lan - Anh Trang
11/08/2025 21:29 GMT+7

Không chỉ là cách giải khát, nước còn được xem như “thuốc” giúp thanh lọc và cân bằng cơ thể. Vậy nên uống nước vào thời điểm nào trong ngày để tận dụng tối đa lợi ích của nước đối với sức khỏe?

Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe?

Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe?

Nhiều người vẫn được khuyên nên uống đủ nước mỗi ngày. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: nếu chưa cảm thấy khát, việc uống nước có cần thiết? Và có thời điểm nào việc uống nước mang lại lợi ích nhiều hơn cho cơ thể?

Bác sĩ Partap Chauhan, Giám đốc Phòng khám Y học Cổ truyền Jiva Ayurveda (Ấn Độ), khẳng định cách thức và thời điểm uống nước rất quan trọng. Trong y học cổ truyền, nước không chỉ là thức uống giải khát mà còn là thuốc, là nhịp điệu - tượng trưng cho bản chất tuần hoàn của sự sống.

Nên uống nước giờ nào để tốt cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Uống nước một cách có ý thức có thể chữa lành, tiếp thêm năng lượng

ẢNH: FREEPIK

Uống nước một cách có ý thức có thể chữa lành, tiếp thêm năng lượng và cân bằng cơ thể. Uống nước chánh niệm thực sự có thể hỗ trợ cơ thể thúc đẩy quá trình chữa lành, bác sĩ Chauhan cho hay.

Vì vậy, bác sĩ Chauhan đã chỉ ra 5 thời điểm trong ngày mọi người cần phải uống nước để cải thiện lợi ích cho sức khỏe, theo tờ Indian Express.

